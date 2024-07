La McLaren si spacca dopo la doppietta: sono ai ferri corti

Un potenziale caos può scoppiare in casa McLaren nonostante la doppietta in Ungheria: ciò che è successo ha lasciato strascichi

Sono ormai diverse settimane che le gerarchie in Formula 1 vengono sovvertite in maniera costante. La crisi della Red Bull è sotto gli occhi di tutti e il palese nervosismo mostrato da Max Verstappen all’Hungaroring è la prova più lampante. Chi invece se la gode eccome è la McLaren.

La MCL38, dopo gli ultimi aggiornamenti, è risultata essere la vettura più veloce e affidabile del paddock. Una crescita incredibile quella portata avanti dalla Scuderia di Woking che oggi più che mai può e deve pensare a intimorire la Red Bull in ottica Mondiale. A maggior ragione viste le grosse difficoltà in cui viaggiano Leclerc e Sainz in Ferrari. Ad ogni modo l’Ungheria ha portato la doppietta che tutti i tifosi della McLaren speravano di poter festeggiare. Il primo successo in carriera di Oscar Piastri in Formula 1: non senza polemiche e dubbi. Perché Lando Norris si è ritrovato primo per gran parte della gara.

Ad una manciata di giri dal termine, però, l’ordine imposto dal muretto: Piastri deve passare. L’errore di strategia che ha finito per favorire il britannico andava risolto così, non c’era altra maniera. Ma per Norris la delusione è stata evidente, a maggior ragione viste le vulnerabilità della Red Bull e dello stesso Verstappen, mai così nervosi e lontani dal podio. E così le polemiche riguardo alla scelta di far vincere il GP al pilota australiano non si sono placate, anzi. L’opinione si è divisa tra chi parla di un Norris ‘scippato’ e chi, invece, sostiene come la decisione della McLaren sia giusta.

Norris, che mazzata: è caos in McLaren

Il quotidiano spagnolo ‘As.com’ ha riportato alcune dichiarazioni del pilota inglese che si è difeso, dopo la controversa decisione della McLaren di privarlo della vittoria in favore del compagno di scuderia Oscar Piastri. E così Norris non le ha affatto mandate a dire.

“Non è stata colpa mia quando ero in testa alla gara“, ha detto il britannico che pur ammettendo che Piastri meritava la vittoria, non ha potuto negare il suo pensare alla corsa per il titolo Mondiale. Inizialmente Norris sembrava voler negare il sorpasso al compagno, poco incline ad assecondare la decisione del team inglese. Poi il via libera, a soli quattro giri dalla fine del GP di Ungheria. “Ho perso la gara in partenza, non ho rinunciato alla vittoria“. Poi un’accusa non troppo velata alla strategia adottata.

“Non è stata colpa mia se ero in testa, la squadra avrebbe dovuto far fermare prima Oscar. Questa discussione non sarebbe nemmeno nata. Oscar meritava di vincere la gara, io no”, ha ammesso il pilota britannico. Il 24enne ha poi svelato le sue sensazioni durante quei giri che lo hanno portato dal primo al secondo posto in classifica. Con amarezza Norris ha detto di aver atteso che dal team radio arrivasse un cambio di programma. Così non è stato e Piastri ha vinto il suo primo GP in Formula 1.

Norris ha ammesso di aver pensato ai punti di distacco da Verstappen che, con il passaggio in seconda posizione, ha regalato all’inglese meno punti del previsto. Ma all’undercut che lo ha favorito su Piastri andava posto rimedio: tra polemiche e malumori, la McLaren ha comunque dominato il weekend in terra ungherese.