Annuncio Schumacher, che svolta: è da capogiro

Grandi novità riguardanti Michael Schumacher. Svolta intorno all’ex Ferrari. La notizia ha sorpreso tutti i suoi fan: ecco cosa è successo in merito al campione tedesco della Formula 1

Sono passati dieci anni, ormai, dal terribile dramma che ha colpito Michael Schumacher, ma i tifosi della Ferrari (e non solo) continuano a ricordarlo con tanto affetto. L’ex pilota della ‘Rossa’ è stato coinvolto in un incidente mentre sciava sulla pista di Meribel, in Francia, il 29 dicembre del 2013. Da quel momento, il sette volte campione del mondo di Formula 1 non è mai più stato in grado di comparire in pubblico.

La famiglia ha provato a sostenerlo in tutti questi anni, prendendosi cura della sua salute e mettendolo nelle condizioni di recuperare dall’incidente. Dopo dieci anni, la situazione sembra essere migliore, ma è probabile che Schumacher non sarà mai più in grado di tornare alla vita di tutti i giorni. Nelle scorse ore, il campione tedesco sta facendo discutere a causa di una Ferrari, ma non stiamo parlando di quella che guidava in pista negli anni d’oro della sua carriera. Si tratta di un’altra ‘rossa’. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Schumacher, in vendita la sua Ferrari F430 F1 Spider

La famiglia di Michael Schumacher ha deciso di mettere in vendita la Ferrari F430 F1 Spider di proprietà del pilota tedesco. Lo ha annunciato il sito di ‘Gallery Aaldering’, il rivenditore al quale la famiglia dell’ex pilota di Ferrari, Benetton e Mercedes ha affidato la vendita di questo gioiellino. Schumi aveva ricevuto in regalo questa splendida auto nel 2005, ma è riuscito a percorrere meno di trentamila chilometri a bordo del bolide.

L’annuncio sottolinea che l’auto si trova in perfette condizioni con segni di usura minimi e che è stata ceduta da Michael al padre Rolf, una volta ricevuta in regalo. Questo vuol dire che è sempre rimasta in famiglia, ma che è stata utilizzata davvero pochissimo. Si tratta di una cabriolet molto pregiata, con interni in pelle e cuoio e un abbinamento cromatico classico. L’auto ha 490 cavalli, può raggiungere i 311 chilometri orari ed è firmata da Michael Schumacher sul sedile del passeggero e sulla targa.

Questi due dettagli permettono all’auto di far lievitare il proprio valore. Secondo l’annuncio, la cifra richiesta è di 299.500 euro, sicuramente non accessibile per la maggior parte dei tifosi della Ferrari e degli appassionati di Formula 1. È possibile visionare l’auto dal vivo dopo aver preso un appuntamento con chi gestisce la vendita.