Mercato Milan, nome nuovo dalla Premier: affare da 35 milioni

Mercato Milan, i rossoneri lavorano per cercare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Stefano Pioli ed il nome nuovo arriva proprio dalla Premier League. L’affare sarebbe da 35 milioni di euro e rappresenterebbe davvero un innesto di primo ordine per puntare al top. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il Milan, nonostante i tanti infortuni, sembra aver ritrovato la sua identità e si è rilanciata in maniera importante in campionato. Gli ultimi successi hanno ridato entusiasmo all’ambiente, che ora sembra pronto a puntare forte su ogni competizione. Molto, in tal senso, passa in maniera fisiologica per il mercato, dal momento che la rosa continua ad aver bisogno di qualche ritocco per potersi ritenere davvero completa. In tal senso, Moncada ed il suo staff hanno posato gli occhi ancora una volta sul campionato inglese. Il prossimo rinforzo può arrivare dalla Premier League e sarebbe un affare davvero da urlo.

Mercato Milan, occhi puntati sulla Premier League

Il mercato dei rossoneri, come è noto, non si è di certo concluso con il ritorno di Gabbia. La squadra aspetta ancora di essere puntellata e le ultime notizie portano ancora una volta all’Inghilterra ed alla Premier League.

Stando a quanto raccontato da CaughtOffside, il Milan sta seguendo molto da vicino la situazione relativa a Nayef Aguerd. Il centrale difensivo è un perno del West Ham, che però sta valutando l’ipotesi di cederlo per reinvestire altrove il ricavato. I rossoneri da tempo si stanno muovendo sulle sue tracce e gli Hammers, consapevoli di questa situazione, avrebbero anche stabilito il prezzo.

Il Milan piomba su Aguerd del West Ham

Il West Ham, da quanto si apprende da diverso tempo dai media inglesi, non disdegnerebbe una cessione del difensore marocchino. La valutazione che ne fanno gli inglesi è di 35 milioni di euro, ma è inevitabile che, dal momento in cui viene messo sul mercato, questa cifra si abbassa. Per questo motivo il Milan sta fiutando il colpo Aguerd, tenendo conto anche del fatto che è un classe 1996 ed ha già avuto modo di dimostrare il suo valore e la sua affidabilità. A quanto pare c’è anche la Roma, che però ha una posizione leggermente defilata. Si tratta più di un semplice interessamento.