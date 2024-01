Milan: colpo in attacco, arriva subito

Il Milan non chiude le porte ad un rinforzo nel reparto offensivo in questo calciomercato. E in nome in pole position è uno in particolare. Tutti i dettagli.

La vittoria contro l’Empoli permette al Milan di continuare a sognare lo Scudetto anche se l’Inter resta distante nove punti. I rossoneri, però, sperano di poter accorciare e per farlo hanno bisogno di rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Pioli.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan ha individuato un rinforzo importante in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Milan: Pioli accontentato, arriva un nuovo attaccante

Il Milan ha sicuramente cambiato passo in queste ultime settimane e i risultati sembrano consentire ai rossoneri di alzare un po’ il livello e magari sognare in grande. Di certo stiamo parlando di una ipotesi che dovrà essere valutata visto che i rossoneri non hanno ancora sciolto i dubbi e le decisioni saranno prese solamente nei prossimi giorni. La volontà è quella di sfruttare qualsiasi occasione ci sarà e per questo motivo non possiamo escludere la possibilità di un rinforzo in un reparto difensivo che è sembrato molto in emergenza.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di portare in rossonero in questo calciomercato Sesko. Il talento del Lipsia non sta trovando molto spazio e Pioli aspetta un rinforzo con determinate qualità nel reparto offensivo. Vedremo se il club tedesco darà il via libera all’operazione oppure no.

Di certo il prezzo non aiuta ad arrivare alla fumata bianca. Ma non si può escludere un prestito con obbligo di riscatto. Sono in corso le valutazioni del caso e la scelta finale sarà fatta solamente nelle prossime settimane. Ma si tratta di una opportunità da seguire in questa sessione invernale di calciomercato.

Mercato Milan: idea Sesko per l’attacco

Sesko è una idea di calciomercato per il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo importante in attacco e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non è conclusa la sessione invernale. Come detto in precedenza, nulla è escluso e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.