Juventus, Giuntoli cambia obiettivo: la nuova priorità

La nuova strategia della Juve porta ad un grande colpo nelle prossime settimane: il piano di Giuntoli cambia tutto

Sono settimane che la Juventus sta meticolosamente pianificando l’attuale sessione di calciomercato. Cristiano Giuntoli ha recentemente rivoltato come un calzino la strategia che fino a qualche giorno fa pareva l’unica via da percorrere in casa Juventus.

Gennaio sarà una tappa fondamentale per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, con il tecnico che attende novità di un certo peso per la rosa bianconera. Il campo sta regalando giudizi positivi alla Juventus che, in un modo o nell’altro, sta inanellando una serie di successi preziosissimi che candidano la squadra di Allegri tra le favorite per la conquista dello Scudetto.

Di pari passo però c’è anche l’Inter che in vetta alla classifica non molla praticamente un colpo. Ma intanto il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli sta da un bel po’ cerchiando in rosso innumerevoli nomi in praticamente ogni zona del campo. La priorità massima era e rimane il centrocampo, un reparto nel quale Allegri sta iniziando a fare fatica a trovare valide alternative.

A fine stagione, salvo colpi di scena, potrebbe dire addio anche Adrien Rabiot che in scadenza contrattuale è sempre più allettato da una nuova suggestiva avventura altrove. Ma intanto una delle piste ventilate negli ultimi mesi che pareva destinata ad infiammarsi, è in procinto di sfumare: il grande colpo sarà un altro.

L’ex Milan per Allegri: ribaltone Juve

Il giornalista Fabrizio Romano su ‘X’ ha di fatto rivelato come la Juventus non abbia più intenzione di continuare la trattativa per la firma di Kalvin Phillips. Pare infatti che dopo il colloquio con i rappresentanti del Manchester City riguardo a stipendio e costi del trasferimento, non vi siano più le basi per l’approdo in quel di Torino.

Ma il noto esperto di mercato – oltre a rivelare che al momento sia il Newcastle il club maggiormente interessato a Phillips – ha annunciato come in casa bianconera la priorità per il mese di gennaio si sia spostata in difesa. E quella priorità si chiama Tiago Djalò, difensore centrale in forza al Lille che vedrà scadere il suo contratto con il club francese il prossimo 30 giugno.

Inseguito a lungo anche dall’Inter, il forte difensore portoghese rappresenta una ghiotta occasione per i bianconeri che a questo punto con una piccola offerta potrebbero anticipare la concorrenza e assicurarsi un centrale di talento e ancora giovane. Il classe 2000 è attualmente infortunato e in passato, per soli sei mesi e con poca fortuna, ha vestito la maglia del Milan.