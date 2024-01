Milan: deciso il nuovo colpo, arriva dalla Spagna

Il Milan al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. E il nuovo colpo potrebbe arrivare dalla Spagna in questo calciomercato.

Sono giorni di riflessione in casa per Milan per individuare i rinforzi da dare a Pioli. Jovic sta convincendo e per questo motivo il colpo in attacco non è certo, ma sono in corso le valutazioni.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan potrebbe piazzare un colpo di calciomercato molto importante in questa sessione. Gli occhi di Moncada e Furlani sono in Spagna e la scelta definitiva sarà fatta solamente nelle prossime settimane e dopo un confronto anche con lo stesso Pioli.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Milan vuole una seconda parte da assoluto protagonista. Lo Scudetto dista nove punti e il sogno è ancora vivo anche se non facile. Per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso per provare a trovare i nomi giusti. L’obiettivo resta quello di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca o assisteremo ad un passo indietro.

Dalle notizie che arrivano dalla Spagna, Danjuma potrebbe tornare al Villarreal dal prestito all’Everton e a questo punto il Milan rappresenta una possibilità di calciomercato. Il Lione ha chiesto il prestito, ma per il momento gli spagnoli chiedono 15 milioni di euro. Ma attenzione alla volontà del calciatore che potrebbe cambiare completamente la situazione e vedremo cosa succederà.

Di certo il Milan in attacco non pensa di spendere molti soldi e quindi la fumata bianca potrebbe arrivare solo con il prestito. A questo punto dobbiamo aspettare gli ultimi giorni in campo per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera a questa operazione oppure no.

Mercato Milan: Danjuma resta una opportunità

Danjuma resta una opportunità per il Milan in questo calciomercato. Di certo la richiesta di 15 milioni di euro non aiuta sicuramente ad arrivare alla fumata bianca. Ma non è da escludere che il calciatore possa chiedere una cessione e a questo punto anche il prestito rappresenta una possibilità molto importante.