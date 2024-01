Calciomercato: Correa in Serie A, si sblocca l’affare

Uno dei nomi in grado di far saltare il banco in questa sessione invernale di mercato è sicuramente quello di Angel Correa. Da tempo si vocifera di un interessamento di diversi club di Serie A nei suoi confronti ed ora arriva la svolta. Può seriamente lasciare l’Atletico Madrid, rappresentando un grande colpo.

Con la maglia dell’Atletico Madrid, negli ultimi 10 anni, ha fatto vedere delle cose straordinarie, diventando uno degli idoli incontrastati della piazza. Pur non essendo un centravanti, vede la porta in maniera importante ed è stato spesso decisivo nei successi di Diego Pablo Simeone. Adesso la situazione, complice il ritorno prima e l’esplosione poi di Antoine Griezmann, è cambiata ed arriva una svolta per il suo arrivo in Italia. Ed ovviamente in Serie A. L’affare si sblocca e, di conseguenza, i tifosi si preparano ad esultare. Andiamo a vedere insieme che cosa sta accadendo.

L’argentino pronto a lasciare l’Atletico Madrid

Dalla Spagna, infatti, e nello specifico da “Marca”, arriva una notizia che può chiamare in causa anche la nostra Serie A. A quanto pare, infatti, Angel Correa ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e non arrivano segnali per il rinnovo.

La reale novità, però, è rappresentata dal fatto che anche i colchoneros, nonostante sia un’icona del club, non vedrebbe negativamente una sua cessione. Ed anzi sarebbe ben felice di salutarlo per permettere anche alle casse di tirare il fiato, come si suol dire. Ed ecco che potrebbe arrivare un’italiana su questa grande chance di mercato.

Correa all’Inter, ora è possibile: ecco perché

Classe 1995, nonostante sia ancora molto giovane ha già esperienza da vendere. E’ di proprietà dell’Atletico Madrid dal 2014 ed ora, arrivato al decimo anno nella capitale spagnola, è concreto il rischio di vederlo andar via. Come è noto a tutti, l’Inter diverse volte in passato si è mosso per lui e quindi è facile ipotizzare un tentativo. Soprattutto tenendo conto del fatto che Sanchez ed Arnautovic stanno offrendo pessime prove ed il cileno potrebbe salutare. Nel caso in cui si dovesse concretizzare il suo addio, allora è altamente probabile un tentativo dell’Inter per Angel Correa. E stavolta ci sono speranze per una fumata bianca.