Bufera Nadal, tifosi impietriti: annuncio shock

Pessime notizie per Rafael Nadal. Esplode la bufera sul tennista spagnolo, l’annuncio ha lasciato tutti davvero senza parole

Sono giorni molto intensi nel mondo del Tennis. La stagione 2024 è appena cominciata e ci sono già i primi responsi dai tornei che hanno di fatto aperto questo nuovo ciclo tra ATP e WTA. Certo, tutto in attesa di quelle che sarà il primo Grande Slam in quel di Melbourne dove si giocheranno gli Australian Open. Molti dei grandi campioni del circuito, compreso il nostro Jannik Sinner, si stanno preparando per farsi trovare pronti all’appuntamento.

C’è, però, chi nei giorni scorsi si è lasciato andare ad un tragico annuncio, sportivamente parlando, che sta facendo ovviamente discutere tutti i tifosi. Rafael Nadal, infatti come noto da tempo non parteciperà alla rassegna australiana in questa stagione. Un’assenza pesante, che tra l’altro va a porsi in netto contrasto con quelle che erano le speranze di rivedere nuovamente in campo il campione spagnolo.

“Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto”, le parole di Nadal rilasciate attraverso i suoi canali social. Una notizia, quella del forfait del tennista 37enne di Manacor, che ha lasciato davvero tutti senza parole.

Nadal, niente Australian Open: le indiscrezioni sono terribili

Si è creato, ovviamente, un gran chiacchiericcio riguardo le condizioni di Rafa e quello che potrà essere il prosieguo della stagione, quando siamo praticamente soltanto all’inizio. A parlare del tennista spagnolo ci ha pensato anche il giornalista Vincenzo Martucci, intervenuto ai microfoni di ‘Radio24’ durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, ed interpellato proprio sulla questione.

“Purtroppo Nadal ha fatto troppo nel corso della sua carriera”, ha detto Martucci in diretta. “Sia per quanto riguarda aver giocato sul dolore o quando non era al meglio delle condizioni fisiche, sia per quanto riguarda la velocità nel recuperare da alcuni infortuni”, ha ancora detto il giornalista. Insomma, una disamina chiara ma soprattutto allarmante.

Quella di Rafa è una situazione che appare ovviamente delicata, anche perchè gli ultimi anni lo hanno visto troppo spesso andare incontro a stop che ne hanno poi condizionato il rendimento sul campo. Quando lo rivedremo, dunque, con racchetta alla mano? Nelle prossime settimane anche a questo quesito verrà posta una risposta chiara soprattutto per i tifosi.