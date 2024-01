Kean sblocca il super colpo in Serie A: addio Juve con lo ‘scambio’

Il mercato della Juventus è pronto a sbloccarlo Moise Kean: l’addio del bomber può regalare un super colpo ad Allegri

Se il campo continua a sorridere e portare liete notizie a Massimiliano Allegri, per registrare un cambio di marcia in sede di calciomercato servirà ancora qualche giorno. La Juventus pare aperta alla cessione di uno dei suoi attaccanti: Moise Kean.

Parallelamente il club di Torino ha ultimato l’acquisto di Tiago Djalò, gioiello del Lille che dopo il lungo infortunio è pronto a rimettersi in gioco in maglia bianconera. Ma intanto sono davvero tante le strade che Cristiano Giuntoli è pronto a percorrere da qui a fine mese: un gennaio che inevitabilmente registrerà non pochi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri.

In difesa occhio alle altre occasioni che potrebbero giungere, soprattutto sugli esterni. Rimane però il centrocampo il fulcro dei pensieri del direttore sportivo, chiamato ad un vero e proprio miracolo. La Juventus, si sa, non naviga in buonissime acque dal punto di vista finanziario ed è per tale ragione che la dirigenza non potrà permettersi spese folli: nè a gennaio nè durante il prossimo mercato estivo.

Servirà trovare le formule giuste per poter far sorridere Allegri che, sotto sotto, allo Scudetto sta seriamente cominciando a crederci. La chiave di volta per vedere una Juve sempre più competitiva potrebbe essere l’addio di Moise Kean che da giorni è accostato a diverse importanti realtà italiane e non solo.

Kean in Serie A: Giuntoli ‘prenota’ il gioiello

La punta classe 2000 ha trovato spazio – ma non troppo – agli ordini del tecnico bianconero. Per questo motivo nel mese di gennaio Monza e Fiorentina sarebbero in primissimo piano per provare a prendere il centravanti dalla Juve. Occhio pure al Bologna che con lungimiranza potrebbe subito accogliere quello che sarà l’erede di Zirkzee, destinato a salutare in estate.

Nei giorni scorsi Cristiano Giuntoli ha incontrato a pranzo l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, per parlare proprio del futuro di Kean. Il club brianzolo spinge per poterlo avere subito a disposizone: la destinazione Monza è gradita pure alla Juve.

Kean potrebbe essere la chiave per ‘prenotare’ Andrea Colpani, trequartista 24enne che sta facendo impazzire tutti in Italia. Il gioiello biancorosso, per il quale si sono mosse diverse grandi società, potrebbe arrivare la prossima estate.

Il prestito di Kean potrebbe rappresentare l’acconto perfetto per avere una canale preferenziale per la firma a fine campionato di Colpani con la Juventus. Per Colpani, fino a questo momento, 6 reti ed 1 assist vincente in 20 presenze complessive con la squadra di Palladino.