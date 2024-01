Roma: Llorente verso l’addio, pronto il sostituto

La Roma in questa sessione di calciomercato potrebbe fare una cessione importante. Il nome in cima alla lista è quello di Llorente. Il sostituto è già stato individuato.

La Roma nei prossimi giorni potrebbe fare una cessione importante. La partita contro il Milan rappresenta un crocevia molto importante e per questo motivo non ci resta che aspettare lunedì per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da fichajes.com, il PSG ha individuato in Llorente il rinforzo giusto in questo calciomercato e la Roma sarebbe pronta a dare il via libera in caso di un sostituto. C’è un nome in cima alla lista e vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Roma: via Llorente, pronto il sostituto

Il PSG ha individuato in Llorente il sostituto giusto di Skriniar. Come detto in precedenza, i giallorossi sarebbero pronti a dare il via libera a questa operazione, ma prima devono trovare il sostituto. Il grande sogno è quello di Soyuncu, ma per il momento le condizioni non permettono di arrivare alla fumata bianca. Attenzione ad un nome a sorpresa, però, visto che Mourinho è pronto ad accogliere una nuova scommessa per alzare il livello della rosa.

Stando alle ultime indiscrezioni di sportellate.it, uno dei nomi che potrebbe fare a caso di Mourinho è quello di Scott McKenna, difensore finito fuori rosa nel Nottingham e in scadenza di contratto. Insomma, una occasione importante in questo calciomercato considerando anche il gioco del tecnico portoghese. Non è il primo obiettivo, ma rappresenta una possibilità importante soprattutto in vista degli ultimi giorni della sessione.

Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Il PSG non ha nessuna intenzione di mollare la pista Llorente. Ma la Roma darà il via libera solamente in caso di un sostituto. E, quindi, non ci resta che attendere un po’ per avere un quadro più chiaro.

Mercato: per la Roma ipotesi McKenna per la difesa

Il nome di McKenna è una delle ipotesi di calciomercato per la Roma in caso di addio di Llorente. Si tratta di una possibilità importante, ma per il momento i giallorossi non hanno assolutamente sciolto i dubbi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.