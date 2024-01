Dramma Lavezzi, l’annuncio gela i tifosi

È stato per anni un idolo dei tifosi del Napoli prima e del PSG poi, Ezequiel Lavezzi. Ma le sue condizioni di salute sono preoccupanti

Il mondo del calcio è in ansia per Ezequiel Lavezzi. Negli ultimi giorni si sono rincorse, cariche di angoscia e di timore, voci incontrollate e per fortuna smentite secondo cui l’ex attaccante argentino di Napoli e Paris Saint Germain si trovasse ricoverato in qualche ospedale argentino in terapia intensiva, addirittura in pericolo di vita.

Allarme e preoccupazione in particolare tra i tifosi del Napoli che a distanza di oltre dieci anni dal suo addio sono rimasti molto legati alla figura del ‘Pocho‘. Quando il presidente Aurelio De Laurentiis lo acquistò nell’estate del 2007 dal San Lorenzo de Almagro, Lavezzi era uno semisconosciuto attaccante esterno che aveva fatto una fugace e poco memorabile apparizione con la maglia del Genoa.

Non servì molto tempo al funambolo argentino per dissipare ogni dubbio sul suo reale valore. Per cinque anni Lavezzi ha fatto sognare i tifosi azzurri. È grazie alla sue superlative prestazioni inanellate nel primo Napoli di Mazzarri che il Pocho conquistò anche la Nazionale argentina. Cinquantuno le sue presenze nella Seleccion arricchite da nove gol e una carriera in continuo crescendo che ha toccato l’apice quando nell’estate del 2012 il Paris Saint Germain lo acquistò per 30 milioni di euro.

Dramma Lavezzi, le parole dell’avvocato non lasciano dubbi: i tifosi sono tutti con lui

Negli ultimi giorni si è anche fatto accenno al possibile uso di alcol e sostanze stupefacenti da parte di Lavezzi. Ipotesi che ora vengono smentite con forza dal suo avvocato di fiducia, Mauricio D’Alessandro intercettato da ‘SoFoot’. Il legale argentino ha annunciato che Lavezzi è ricoverato in una clinica di Buenos Aires, ma nient’affatto in terapia intensiva come si è vociferato nelle ultime ore. “Resterà in cura tre settimane e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe”.

L’avvocato ha poi rivelato di quale malattia soffre il Poco: si tratta dell’ipomania. “Ezequiel soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore. Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia e dunque non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare questo particolare disturbo psichiatrico che potrebbe spingerlo a farsi del male”. Di qui il ricovero in una struttura ad hoc. I tifosi del Napoli sono tutti con lui.