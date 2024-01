Serie A: prendono Ikoné con lo scambio, tecnico accontentato

La Fiorentina potrebbe cedere Ikoné in questo calciomercato. E attenzione alla possibilità di uno scambio con una big di Serie A. Ragionamenti in corso.

Le strade della Fiorentina e di Ikoné potrebbero separarsi momentaneamente. Il francese, infatti, non sta convincendo e l’ipotesi di una partenza durante la sessione invernale, almeno secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, non è assolutamente da escludere.

Al momento non ci sono particolari richieste, ma nei prossimi giorni potrebbe prendere piede l’ipotesi di uno scambio di calciomercato. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più in una vicenda destinata ancora a tenere banco per diverso tempo.

Calciomercato: Ikoné in una big, scambio decisivo

Ikoné è pronto per dare vita ad una sua nuova avventura. Italiano non sembra più realmente convinto di puntare su di lui e per questo motivo sta crescendo l’ipotesi di una cessione. Difficile immaginare la possibilità di un addio a titolo definitivo, probabile la partenza in prestito considerando anche le risorse economiche che hanno le singole squadre. I ragionamenti sono comunque in corso ed una decisione sarà presa nel giro di davvero poco tempo anche perché siamo davvero vicini al giro di boa di questa sessione invernale.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di una Fiorentina interessa a Belotti e non possiamo escludere che la Viola per convincere la Roma possa mettere sul piatto un giocatore come Ikoné. I giallorossi sono alla ricerca di una punta con quelle caratteristiche anche se diciamo che le prestazioni non sono proprio ideali per Mourinho.

Ma alla fine, viste anche le poche opportunità che ci sono, non possiamo escludere che si arrivi ad una fumata bianca. Insomma, tutte cose che saranno valutate nei prossimi giorni e anche in base a cosa proporrà il calciomercato. Di certo è da seguire fino alla fine visto che non si può escludere nulla.

Nessuna trattativa reale in corso, ma una ipotesi che potrebbe prendere piede in davvero poco tempo in questi giorni di calciomercato. Fiorentina e Roma sono alla ricerca di rinforzi con le caratteristiche di Belotti e Ikoné e tutto può ancora succedere. Appuntamento ai prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.