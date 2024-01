Finalmente potrà vedere Schumacher: la famiglia ha deciso

Michael Schumacher potrà essere visitato anche da un’altra persona: la svolta ha completamente spiazzato i tifosi del Kaiser

Fin dal 29 dicembre 2013, ovvero il tragico giorno dell’incidente sugli sci a Meribel, la famiglia di Michael Schumacher ha mantenuto il più totale riserbo sulla salute dell’ex pilota di Formula 1. Attualmente la leggenda dell’automobilismo vive nella sua villa di Maiorca assieme ai suoi affetti più cari, ovvero sua moglie Corinna e i suoi figli Mick e Gina-Maria.

Oltre ai familiari più stretti e ai medici, solo pochissime altre persone di fiducia possono visitare il campionissimo tedesco. I tantissimi tifosi di Schumi sperano sempre di poter ricevere notizie positive e non mancano mai di dedicargli pensieri di stima e affetto: l’auspicio è sempre quello di poter un giorno rivedere Schumacher condurre una vita normale, anche se ormai le possibilità sembrano sempre più ridotte.

Tuttavia, proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che i fan del Kaiser non si aspettavano proprio. Stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, pare che la famiglia dell’ex ferrarista abbia deciso di far entrare un’altra figura nella ristretta cerchia di persone che possono visitare Michael Schumacher.

Può vedere Schumacher, svolta clamorosa: la famiglia ha deciso

Si tratta della fidanzata di Mick Schumacher, ovvero la modella danese Laila Hasanovic. La 23enne ha una relazione sentimentale con il pilota di riserva della Mercedes da circa un anno e mezzo ma l’ufficialità è arrivata solo qualche mese fa. Sempre il ‘Daily Mail’ riferisce che Laila Hasanovic ha già visitato Schumacher lo scorso 29 dicembre, in occasione del decennale del suo incidente.

Una mossa che però non viene accolta con grande entusiasmo da tanti fan di Michael Schumacher. Finora, infatti, i familiari avevano deciso di concedere a pochissimi eletti la possibilità di visitare il sette volte campione del mondo in F1. Evidentemente la 23enne deve aver fatto una buona impressione alla famiglia del tedesco, specialmente a Corinna, moglie del campione e madre di Mick e Gina-Maria.

Ma chi sono le altre persone al di fuori della famiglia che possono visitare Schumacher? Jean Todt, ex Team Principal della Ferrari nel periodo d’oro di Schumacher e grandissimo amico del campione tedesco, non poteva non fare parte di questa cerchia ristretta. Anche Felipe Massa può visitare Michael Schumacher, dato che la famiglia della leggenda della F1 lo considera una sorta di suo “fratello minore“.