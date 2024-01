Leclerc, tifosi in allarme: questa volta ha esagerato

Charles Leclerc ha gettato nel panico i suoi tifosi dopo l’ultima vicenda: in molti sostengono che questa volta abbia davvero esagerato

Il pilota della Ferrari non vede l’ora di poter tornare al lavoro per scoprire la vettura 2024, di cui si parla già molto bene in fabbrica. Per evitare l’errore della scorsa stagione, però, tutti a Maranello ci vanno con i piedi di piombo.

Tutti fremono in casa Ferrari in attesa dell’avvio della nuova stagione. La scuderia di Maranello ha fissato nel 13 febbraio la presentazione della nuova vettura, che per ora non ha un nome preciso ma viene chiamata “progetto 676“. Quello che però emerge dal simulatore è assolutamente incoraggiante, visto che la monoposto sembra essere nata nel modo giusto. Qualcuno parla addirittura di 7 decimi guadagnati rispetto alla fine del 2023, in cui comunque Leclerc e Sainz avevano dimostrato di essere tornati competitivi. Basti pensare alla vittoria dello spagnolo in quel di Singapore e i due secondi posti del monegasco a Las Vegas ed Abu Dhabi.

Di certo il gap da chiudere nei confronti della Red Bull di Max Verstappen è davvero ampio e richiederà un super impegno da parte gli ingegneri della Rossa. Frederic Vasseur ha richiamato addirittura l’ottuagenario Rory Byrne, per cercare di dare una mano con lo sviluppo aerodinamico e l’effetto suolo. In attesa di capire se tutto questo darà i propri frutti, però, Leclerc ha deciso di ricaricare le batterie lontano dalle pista. Periodo di vacanze invernali sulla nove per il #16, che rimane però super focalizzato negli allenamenti.

Leclerc, vacanze in montagna per il ferrarista: i tifosi sono preoccupati

Leclerc ha postato sui social diverse cose in questi primi giorni del nuovo anno, mostrando dove si sta rilassando prima dell’inizio del Mondiale.

Charles ha scelto la montagna, con dei begli allenamenti di sci di fondo per temprare cuore e gambe. Al suo fianco, come mostrato in alcuni video, c’è sempre il fido Andrea Ferrari, personal trainer che non lo lascia mai seguo e ne cura la preparazione. Poi anche il giovane pilota della Ferrari nel WEC, Antonio Fuoco, autore di una fantastica pole position nella gara di Le Mans dello scorso anno.

Di certo non vacanze rilassanti per il classe ’97 del Principato, che vuole arrivare all’inizio della stagione nella migliore condizioni possibile e con una forma mai mostrata prima. I tifosi sono apparsi preoccupati per lui e per le sue peripezie sulla neve e non lo hanno nascosto con diversi commenti alle sue storie social.