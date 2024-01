Inter: due calciatori nei guai, scatta la querela

Brutte notizie per quanto riguarda l’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, per due calciatori sarebbe scattata la querela. Ecco il motivo.

Se sul campo l’Inter continua ad ottenere dei risultati importanti, all’esterno dal terreno di gioco potrebbero arrivare non assolutamente buone notizie per il club nerazzurro.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera edizione Veneto e riportato da La Gazzetta dello Sport, due calciatori dell’Inter sarebbero nei guai. In particolare, nei loro confronti sarebbe pronta una querela. Massimo riserbo sui nomi e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire chi è coinvolto in questa vicenda.

Inter: due calciatori nei guai, cosa è successo

Per il momento non si hanno certezza sui nomi coinvolti in questa vicenda. Le indagini sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e anche capire se si tratta di calciatori della prima squadra oppure delle giovanili. Si tratta comunque di un qualcosa successa all’Hollywood durante una festa privata con molti calciatori di Serie A presenti considerando anche che Inter e Verona si erano affrontate all’ora di pranzo.

Stando alle ultime indiscrezioni, un ragazzo ha raccontato agli inquirenti di essere stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto il filmato dei suoi amici giocatori dell’Inter e, alla risposta negativa, sarebbero stati proprio i nerazzurri a portarlo con forza fuori dal locale per poi minacciarlo. Ora per il momento sono in corso tutti gli approfondimenti del caso.

Da parte degli inquirenti si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non si hanno certezze. La strada è lunga e può succedere di tutto e per questo motivo gli investigatori non hanno assolutamente svelato il nome delle persone coinvolte in questa vicenda.

Inter: cosa rischiano i calciatori

Ma cosa rischiano i calciatori dell’Inter? Per il momento, come detto in precedenza, non si hanno assolutamente delle certezze. “I due giocatori rischiano di essere indagati per minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito con violenza e violato la privacy dell’assistito“, così l’assistito del giovane friulano. Vedremo cosa succederà e quali alla fine saranno i dettagli di questa vicenda.