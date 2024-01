Tennis, Australian Open: da Sinner a Musetti, ecco gli italiani in gara!

Prosegue il cammino di diversi italiani impegnati negli Australian Open di tennis. Diamo uno sguardo alle prossime sfide degli Azzurri.

Il primo a scendere in campo questa notte sarà Giulio Zeppieri. Dopo tre ottime sfide, il numero 134 del ranking dovrà affrontare il serbo Dusan Lajovic (n.52): interessante la quota dell’“Over 9,5 Giochi al primo set”, su Planetwin365 e Betclic a 1,60 mentre su Unibet è a 1,65. Un’affermazione dell’azzurro al primo set è quotata, invece, 1,90 su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,91.

Da attenzionare anche la super sfida tra Daniel Evans e Lorenzo Sonego. Il piemontese ha tutte le carte in regola per superare un avversario che sta attraversando dei problemi fisici importanti. Segnaliamo la quota del risultato esatto 3-1 in favore di “Sonny”: parliamo di 4,37 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 4,33 e su Betclic 4,70. Interessante anche l’“Over 39,5 Giochi”, su Planetwin365 e Williamhill a 1,85 con Betclic che lo quota a 1,76.

Sta vivendo un sogno Flavio Cobolli, 21enne romano che ha superato al turno precedente Jarry e che ora dovrà vedersela con il coriaceo Pavel Kotov. Anche in tal caso ci si può aspettare una gara ricca di emozioni: su Planetwin365 è allettante la quota della giocata “Over 38,5” a 1,82; su WilliamHill e Betclic a 1,80.

Sarà, invece, Van Assche il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Il numero 25 del ranking mondiale ha superato al turno precedente l’altro francese Bonzi e vuole proseguire il suo cammino: da segnalare la quota del risultato esatto 3-1 in favore di Musetti, su Planetwin365 a 3,94 mentre su WilliamHill è a 3,75 e su Unibet 3,80. Il successo al primo set da parte di Musetti è quotato, invece, 1,54 su Planetwin365; su WilliamHill 1,53 e su Betclic 1,52.

Non ci dovrebbe essere granché competizione tra Jannik Sinner e l’olandese Jesper De Jong. Il numero 4 del ranking mondiale è, infatti, strafavorito: segnaliamo la quota dell’“Under 9,5 Giochi al primo set”, su Planetwin365 a 1,71; scende a 1,56 su Betclic con Unibet che la banca a 1,78.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, spicca la sfida tra Camila Giorgi e Viktoryja Azaranka. La 32enne di Macerata non parte con i favori del pronostico, basti pensare che il successo della bielorussa pagherebbe 1,35 volte la posta su Planetwin365 con WilliamHill e Betclic che la offrono a 1,33.

Più abbordabile, almeno sulla carta, l’avversaria di Martina Trevisan. La fiorentina dovrà sfidare la messicana Renata Zarazúa: un successo dell’azzurra pagherebbe 1,66 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,61 e su Betclic 1,65.