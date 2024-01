Inter gelata: vogliono prendere Thuram

L’Inter torna a temere per un clamoroso addio: Marcus Thuram al centro di un annuncio decisamente clamoroso.

Il 5-1 rifilato al Monza non ha fatto altro che dare l’ennesima conferma sulla forza dell’Inter di Simone Inzaghi. Al di là delle discussioni su VAR e direzione arbitrale, è inattaccabile il fatto che i nerazzurri stiano vivendo un momento di forma straordinario. A rovinare tutto può, tuttavia, essere il calciomercato.

Le voci che vanno e vengono e che potrebbero tornare con forza a coinvolgere una delle stelle della ‘Beneamata’: Marcus Thuram. Arrivato la scorsa estate a zero dopo la formativa esperienza al Borussia Monchengladbach, il figlio di Lilian si è subito immerso con grande umiltà nella realtà nerazzurra mettendosi al servizio della squadra.

La coppia con Lautaro Martinez sta facendo impazzire mezza Europa ed è anche per questo, tra prestazioni eccezionali e numeri notevoli, che il centravanti francese è finito ancora una volta nel limbo dei desideri proibiti delle big del calcio mondiale. L’Inter, in questo momento, sta sì ricercando i profili giusti per potenziare la rosa in vista di una complessa seconda parte di stagione ma deve fare i conti pure con un ‘guaio’ che da mesi ossessiona i tifosi.

Le casse nerazzurre piangono ed il debito accumulato dal gruppo Zhang sta facendo spaventare i sostenitori dell’Inter: non è a questo punto escluso che nuovi sacrifici, come quello di Onana la scorsa estate, possano finire all’ordine del giorno per risanare le finanze del club.

Annuncio shock: Thuram può lasciare l’Inter

Si è parlato a lungo di Denzel Dumfries, un altro che sta facendo benissimo e che potrebbe fruttare una plusvalenza mica da ridere alle casse nerazzurre. Ma, per quel che concerne proprio Thuram, nelle scorse ore è arrivato un annuncio sui social che non ha lasciato spazio a dubbi: la possibilità che il classe ’97 saluti Milano la prossima estate è decisamente concreta.

A parlarne, come spesso accade, il giornalista turco Ekrem Konur su ‘X’. L’esperto di mercato è tornato a parlare di Inter e Thuram, con la punta 26enne che sembrerebbe seriamente finita nel mirino di diverse società. Per il giornalista sarebbero due i club, di Premier League, che starebbero monitorando la situazione intorno al bomber dell’Inter.

Non è stato specificato quali fossero le società che sottotraccia starebbero lavorando ad un assalto al gioiello nerazzurro, durante il prossimo mercato estivo. Per Thuram, nella sua prima (e forse ultima) stagione all’Inter sono 27 le presenze tra campionato e coppe, con 9 reti e ben 11 assist vincenti per i compagni.