Sorpasso Zirkzee, ora una big è in pole

Joshua Zirkzee è uno degli uomini mercato del momento con il centravanti olandese che ha ben figurato nella prima parte di stagione.

Le ottime prestazioni fornite con la maglia del Bologna in questa prima parte di stagione hanno portato Zirkzee ad essere messo nel mirino da diverse big europee.

In Italia sono molti i club che seguono da vicino l’evoluzione del centravanti che lo scorso anno rappresentava un’alternativa a Marko Arnautovic in casa Bologna mentre in questa stagione si è presto titolarità ed applausi a suon di ottime prestazioni. Un attaccante capace di dialogare con la squadra, di fare assist, diventando sempre più cattivo sotto porta nelle ultime uscite. Il Bologna, acquistandolo nell’estate del 2022 per una somma intorno agli 8,5 milioni di euro, pregusta già una grande plusvalenza, conscio di poter rivedere il giocatore a cifre da capogiro.

Calciomercato Bologna, Zirkzee nel mirino di diverse squadre: una big in pole

In questo momento la squadra in pole per il centravanti olandese sembra essere il Manchester United, pronto ad affondare il colpo in vista dell’estate. Per la sua cessione il Bologna chiede circa 50 milioni di euro anche se bisognerà fare i conti con le volontà del Bayern Monaco.

Il club tedesco può vantare infatti un diritto di riacquisto del cartellino della punta intorno ai 40 milioni di euro. Bavaresi che, avendo Kane in rosa, al momento non necessitano di un nuovo centravanti ma potrebbero riportarlo a casa per poi valutare la cessione ad un altro top club europeo. Lo United invece potrebbe accontentare le richieste del Bologna versando 50 milioni nelle casse della società rossoblu, andando a pescare ancora una volta in Serie A per rinforzare il proprio attacco dopo l’affare Hojlund.

In Italia, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan sarebbe la squadra maggiormente interessata alla punta olandese. La volontà della società rossonera sembra essere quella di puntare su Thiago Motta nel ruolo di allenatore in vista della prossima stagione con il tecnico italo-brasiliano che potrebbe chiedere l’acquisto del centravanti che sta facendo le sue fortune in rossoblu.

Le disponibilità economiche delle squadre inglesi rischiano di complicare i piani dei rossoneri (c’è anche l’Arsenal di Arteta sul calciatore olandese), ma il club meneghino non getterà facilmente la spugna essendo rimasto colpito dalle prestazioni fornite da Zirkzee in questa prima parte di campionato. Nel frattempo il Bologna si guarda intorno per non farsi trovare impreparato ed è ad un passo da Castro, attaccante che potrebbe arrivare già nelle prossime ore all’ombra delle due torri.