Fan commossi: Alonso lo ha fatto davvero

Fernando Alonso è tornato protagonista, il 42enne pilota spagnolo non manca mai di stupire i suoi tanti tifosi.

Il pilota Fernando Alonso è determinato in vista della prossima stagione. L’esperto driver in forza all’Aston Martin non vuole arrendersi e ha svelato un aspetto inedito ai tanti fan in giro per il mondo.

La stagione dei motori inizierà nelle prossime settimane e i protagonisti dimostrano già di essere abbastanza carichi. In attesa di presentare le nuove vetture al pubblico, c’è chi ha mostrato tutti i suoi buoni propositi per un 2024 da vivere come grande protagonista.

La grinta non manca mai per Fernando Alonso, il pilota più esperto della Formula 1 che, a 42 anni, non ha alcuna intenzione di mollare. Il suo obiettivo è di tornare, almeno, a vincere un Gran Premio: sarebbe la sua trentatresima affermazione nel mondo dei motori, un obiettivo su cui lavorerà intensamente con l’Aston Martin. Le sue ultime dichiarazioni stanno già diventando virali, il pilota ha mostrato ai fan un lato davvero inedito.

Alonso inedito, l’ammissione commuove il pubblico

Il pilota asturiano lotterà nella prossima stagione con un’Aston Martin rinnovata e alla ricerca di un riscatto in pista, dopo la seconda parte del 2023 in cui sono calate vistosamente le prestazioni. Alonso ha conquistato ben otto podi nella scorsa stagione e vorrà essere protagonista anche in questo nuovo campionato, la sua passione per la F1 non conosce ostacoli. Lo spagnolo ha confermato tutti i suoi buoni propositi, annunciando come si è sacrificato nel corso del tempo.

Alonso ha ammesso come siano stati tanti gli sforzi compiuti in questi anni, ha dato il massimo per i motori e, arrivato a 42 anni, non vorrà di certo mollare la presa. Sul canale ufficiale della sua scuderia, Fernando Alonso ha tracciato un bilancio del suo percorso nel mondo dei motori, ha lottato in F1 con tante scuderie ma ha anche portato il suo grande talento in altre categorie, riuscendo a conquistare ben due edizioni della 24 Ore di Le Mans.

L’ambizione di Alonso è ancora evidente, il pilota ha ammesso come l’amore per l’alta velocità lo compensa per gli sforzi quotidiani: “Tante volte siamo consapevoli dei sacrifici nel momento in cui li facciamo, a volte invece ci pensiamo solo successivamente. Ho sacrificato molto per la Formula 1, ma non ho dei rimpianti, mi guardo allo specchio e sono felice di quanto realizzato”.