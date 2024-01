Alla Juve con lo scambio: Allegri si libera di due giocatori

Massimiliano Allegri può iniziare a sorridere: colpo da urlo con lo scambio, ma potrebbe servire un doppio sacrificio

Vincere aiuta a vincere ed è per tale ragione che in casa Juventus il rotondo 0-3 rifilato al Lecce non può non essere preso con grande ottimismo. Il cammino verso lo Scudetto è ancora lunghissimo ma i bianconeri sono lì: e a dare una mano alla squadra allenata da Massimiliano Allegri ci penserà con ogni probabilità il calciomercato.

La sessione invernale non ha registrato particolari squilli firmati da Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero, con le dovute rigide limitazioni per quel che riguarda le spese, è riuscito comunque a rinforzare la difesa. È arrivato dal Lille, con buona pace dell’Inter, l’ex milanista Tiago Djalò: un centrale giovane e di grande talento che sarà di aiuto ad Allegri nei prossimi delicati mesi.

Una delle priorità continua ad essere il centrocampo ed in tal senso la società di Torino è pronta a formulare una grandissima offerta che porterebbe in quel di Vinovo uno dei calciatori più ambiti e desiderati della Serie A. Una clamorosa indiscrezione è arrivata nelle scorse ore e viene segnalata da ‘Juventus Mercato’, pagina su ‘X’ molto vicina alle vicende di mercato del club torinese.

Scambio due per uno: alla Juve la stella della Serie A

Sembrerebbe infatti che i bianconeri possano avvicinarsi ad un colpo clamoroso allo scadere della sessione invernale di gennaio. Il 31 del mese si avvicina e c’è un nome su tutti che ingolosisce la dirigenza della Juventus.

Si tratta di Lazar Samardzic, fortissimo centrocampista tedesco (ma nazionale serbo) che lo scorso agosto è stato ad un soffio dal vestire la maglia dell’Inter. Da allora, chiusa definitivamente la pagina nerazzurra, il talento dell’Udinese è stato uno dei nomi caldi per il centrocampo del Napoli: a questo punto, però, la Juve è decisamente avanti e avrebbe in mente una proposta quasi irrinunciabile per il club friulano.

Sul piatto il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, a titolo definitivo con una percentuale in favore dei piemontesi in caso di futura rivendita. Ma non solo. La Juventus sarebbe disposta a sacrificare, stavolta soltanto in prestito, anche un altro giovane talento: si tratta di Joseph Nonge, centrocampista di grande qualità e dinamismo già protagonista con l’Under 21 belga.

Il dirigente della Juventus Giovanni Manna è stato segnalato in quel di Udinese per parlare con la dirigenza e cercare la quadra per l’approdo entro qualche giorno di Samardzic a Vinovo. Il 21enne di Berlino ha fino ad ora collezionato 19 presenze con la maglia dell’Udinese, con 3 gol e 2 assist vincenti all’attivo: il suo futuro alla Juve potrebbe essere solo questione di ore.