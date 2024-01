Balotelli-Belen, la rivelazione lascia tutti senza parole

Emiliano Viviano ha raccontato un retroscena che riguarda Balotelli: menzionata anche Belen Rodriguez

Mario Balotelli è un calciatore che nel corso della sua carriera ha fatto spesso parlare. Non solo per alcune prodezze in campo, ma anche per dei comportamenti sopra le righe che ha avuto dentro e fuori il rettangolo di gioco. Si era guadagnato la fama del “bad boy”.

Molti ritengono che avrebbe potuto fare molto di più, se si fosse impegnato maggiormente per essere un attaccante di altissimo livello. Forse non ha avuto la stessa fame di tanti altri colleghi e si è accontentato, affidandosi solo al suo talento e non lavorando a sufficienza. Un peccato, soprattutto considerando che da anni manca un vero bomber alla nazionale italiana.ù

Balotelli oggi gioca in Turchia nell’Adana Demirspor, dove aveva già militato nella stagione 2021/2022 prima di trasferirsi in Svizzera nel Sion. Vi ha fatto ritorno l’estate scorsa e finora è stato frenato da un infortunio a un ginocchio. Ha messo insieme solo 5 presenze, comunque condite da 3 gol.

Balotelli, Belen e Borriello: cosa è successo

Negli ultimi giorni si sta parlando della possibilità che Balotelli e l’Adana Demirspor firmino la risoluzione anticipata del contratto. E ci sono anche indiscrezioni su un eventuale ritorno in Serie A dell’attaccante, che è stato proposto alla Salernitana. Non c’è ancora una vera e propria trattativa, Walter Sabatini sta ancora pensando se scommettere su di lui. Certamente è un rischio, dato che da un po’ di anni Mario non gioca a certi livelli.

La squadra di Filippo Inzaghi deve lottare per la salvezza e avrebbe bisogno di giocatori pronti, che possano dare determinate garanzie. Vedremo se alla fine verrà deciso di dare un’occasione a Balotelli, che vorrebbe tanto tornare in Italia e magari provare anche a convincere Luciano Spalletti a convocarlo in Nazionale.

A proposito di Nazionale, Emiliano Viviano in una diretta su TV Play ha raccontato un aneddoto che riguarda Mario: “Era appena successo il casino di Borriello con Belen e Corona. Borriello viene in nazionale e quello ovviamente non è un argomento che tratti. Stiamo entrando a pranzo e c’è Borriello al telefono, arriva Mario e fa ‘Chi è? Belen?’“.

Marco Borriello e Belen Rodriguez si erano conosciuti e messi insieme nell’estate del 2004 e sono stati insieme fino al 2008. Una coppia molto chiacchierata in Italia, anche se l’argentina era ancora agli inizi della sua carriera in Italia. Lo stesso Borriello si era da poco affacciato alla Serie A. La rottura è stata dovuta a incompatibilità caratteriali, poi la showgirl argentina si è messa con Fabrizio Corona, personaggio che da tanti anni è molto discusso per diversi motivi.

Dopo i due figli (Santiago e Luna Marì) avuti con l’ex marito Stefano De Martino e con Antonino Spinalbese, oggi sta con l’imprenditore Elio Lorenzoni. In mezzo c’è stata anche una relazione con il pilota Andrea Iannone, oggi compagni della cantante Elodie. Borriello, invece, risulta single.