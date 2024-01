Balotelli in serie A: ecco tutta la verità!

In queste ultime ore si sta prospettano il ritorno in Serie A di uno dei calciatori più chiacchierati, ovvero Mario Balotelli

L’ultimo turno di Serie A, orfano di quattro partite per colpa della della Supercoppa italiana, è stato sicuramente contraddistinto dalle vittorie della Juventus, ora al comando della classifica, e del Milan.

Tuttavia, vista la sessione invernale di mercato aperta, le varie squadre italiane sono impegnate in diverse trattative per cercare di migliorare la propria rosa. La squadra più attiva in questo calciomercato di gennaio, almeno per il momento, è sicuramente il Napoli campione d’Italia.

Aurelio De Laurentiis, infatti, ha chiuso ben quattro colpi. Mentre un altro nome accostato (seppur solo mediaticamente) in questa finestra di mercato invernale al club partenopeo è stato quello di Mario Balotelli che, però, potrebbe andare in un altro team del nostro campionato.

Mercato Serie A, contatto diretto tra la Salernitana e Mario Balotelli: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, di fatto, l’attuale attaccante dell’Adana Demirspor (con cui ha un contratto fino al prossimo 30 giugno) è seguito dalla Salernitana di Filippo Inzaghi. Walter Sabatini, tornato poco nella veste di direttore generale del club campano, avrebbe avuto un contatto diretto con l’ex calciatore di Inter, Liverpool e Milan.

Mario Balotelli, di fatto, potrebbe approdare alla Salernitana sulla base di un accordo che prevederebbe un contratto di sei mesi più un’opzione per prolungamento di altri due anni. La trattativa tra le parti in questione, però, sta vivendo ancora una fase iniziale, visto che c’è da convincere il presidente Danilo Iervolino.

Lo stesso patron del club granata, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato l’indiscrezione sull’attaccante italiano prima del match di domenica della sua Salernitana ed il Genoa: “Cosa posso dire su Balotelli? Vedremo, Sabatini sa cosa fare per rinforzare la squadra”.

Se dovesse diventare un calciatore della Salernitana, di fatto, Mario Balotelli avrebbe di fronte a sé una vera e propria montagna da scalare per raggiungere la salvezza. Il club granata, dopo il ko subito allo Stadio Arechi dal Genoa di Alberto Gilardino, è sempre più ultimo in classifica con ben 6 punti di svantaggio dal quartultimo posto, occupato adesso dal Cagliari di Claudio Ranieri.

La squadra di Filippo Inzaghi, di fatto, ha un bisogno urgente di una prima punta che alzi il livello. La Salernitana, infatti, sta facendo giocare Simy come boa del proprio reparto offensivo, considerando anche l’assenza per infortunio di Boulaye Dia chiamato a riprendersi i granata dopo tanti problemi. Intanto aleggia l’ombra di Balotelli.