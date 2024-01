Serie A, 22esima giornata: Napoli in piena emergenza in casa della Lazio, Inter in casa della Fiorentina

Sarà un weekend particolarmente divertente quello che offrirà la 22esima giornata di Serie A. Vediamo le gare che vale la pena di tener d’occhio.

Sabato sera, alle ore 20,45, il Milan di Pioli ospiterà il Bologna di Thiago Motta. Dopo quattro vittorie di fila in campionato, i rossoneri si trovano a quota 45 punti (6 meno dell’Inter, che ha una gara da recuperare, e 7 in meno alla Juventus capolista). Il vantaggio attuale è di ben 11 punti sul quarto posto. I felsinei, invece, reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite disputate, hanno perso terreno nei confronti delle rivali, sebbene si trovino comunque in piena zona Europa (-2 d1al quarto posto).

Gli emiliani non riescono a battere il Milan in una gara ufficiale da gennaio 2016. La possibilità che escano indenni dalla gara di San Siro, che si identifica nella doppia chance X2, vale per Planetwin365 2,11 volte la posta; su Betclic 2,05 e su WilliamHill 2,10. Interessante notare come i quattro ultimi scontri diretti tra Milan e Bologna si siano tutti conclusi con meno di tre gol totali: l’Under 2,5, questa volta, è dato a 1,77 su Planetwin365; su WilliamHill a 1,73 e su Betclic a 1,72.

In lotta per un posto in Champions ci sono sicuramente la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Walter Mazzarri. Entrambe si affronteranno all’Olimpico, domenica 28 alle ore 18. Attualmente, gli aquilotti si trovano al sesto posto con 33 punti, uno in meno rispetto alla Fiorentina quarta; i partenopei, reduci dalla sconfitta nella finale di Supercoppa italiana, sono noni con 31 punti. I padroni di casa vengono da quattro vittorie di fila in campionato e giocheranno contro un avversario molto rimaneggiato a causa delle assenze (da Simeone a Osimhen, fino ad arrivare a Kvaratskhelia e Cajuste).

È lecito immaginarsi un’affermazione della Lazio: segnaliamo la quota del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 3,89; su WilliamHill è invece a 3,50 e su Betclic 3,38. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-1 in favore della Lazio, su Planetwin365 a 21,07; mentre su WilliamHill è a 23 e su Unibet 16.

Sempre domenica, ma alle ore 20,45, si giocherà Fiorentina-Inter. Fresca di vittoria del primo trofeo stagionale, la squadra di Inzaghi proverà a confermare un trend estremamente positivo contro la squadra allenata da Italiano. L’Inter, infatti, ha vinto ben sette degli ultimi nove precedenti con la Viola. Interessante la quota del “Parziale-finale X/2” su Planetwin365 a 5,08; su WilliamHill 5 e su Betclic 4,35. Ricordiamo che la Beneamata ha un punto in meno della Juventus capolista, sebbene debba recuperare una gara.

Da notare come l’Inter sia la squadra che si è vista assegnare più rigori in Serie A (9): che possa verificarsi nuovamente la massima punizione dagli 11 metri? La possibilità che durante la partita l’arbitro fischi un penalty pagherebbe 2,95 volte la posta su Planetwin365, su Betclic 2,75 e su Unibet 3.