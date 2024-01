Schumacher pronto ad uscire dalla casa: nuova svolta

Arrivano degli aggiornamenti molto importanti che riguardano Michael Schumacher: tifosi felici delle ultime notizie.

Sono passati poco più di dieci anni da quel terribile incidente sugli scii (sulle Alpi francesi in quel di Meribel) che ha cambiato la vita di Michael Schumacher, della sua famiglia e soprattutto degli appassionati della Formula 1. Come annunciato in precedenza arrivano delle novità a dir poco importanti che riguardano la sua vita. Ovviamente si tratta di una notizia che sicuramente farà felice tutti.

In primis rende felice proprio l’ex pilota della Ferrari. Poche settimane fa vi avevamo annunciato di un importante novità nella famiglia del tedesco: ovvero quello del matrimonio di sua figlia, Gina-Maria. Bene, Schumi non potrà perdersi per nessun motivo al mondo questo giorno così importante.

Schumacher, novità in arrivo: ci sarà al matrimonio della figlia

Un amore incondizionato quello che prova per la sua famiglia. Soprattutto per la moglie Corinne e per i suoi figli. Tanto è vero che il tedesco, in una delle sue interviste prima del terribile incidente, rivelò che su una scala della felicità una vittoria vale sempre tre punti, ma una giornata da trascorrere con Gina-Maria ne vale almeno 20. Poi ribadì il suo importante discorso in questo modo: “Da quando l’ho avuta, ho capito che ci sono cose più importanti delle corse nella vita”.

Non è affatto un mistero che la primogenita sposerà il suo attuale fidanzato, Iain Bethke. I due già convivono allo Schumacher Ranch in Texas. Un matrimonio che si terrà, però, in Europa: precisamente in Spagna in quel di Mallorca. Tra l’altro in una delle ville più importanti e conosciute nel Paese iberico visto che si trova tra le colline di Port d’Andratx, acquistata sei anni fa dall’attuale presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

Tutto deve essere perfetto per il grande giorno della figlia. Lo sa benissimo la moglie di Schumi che sta preparando il tutto nel minimo dettaglio. Con il prezioso aiuto da parte di un wedding planner tedesco. L’obiettivo di quest’ultimo (e quello della famiglia) è quello di trovare una soluzione adeguata in merito alle condizioni dell’ex pilota. Ad essere il testimone della sposa il fratello Mick.

Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che Michael Schumacher possa essere trasferito qualche settimana prima del grande evento. In modo tale da potersi “ambientare” al clima, alle temperature e molto altro. Insieme a lui, proprio come nella sua villa in Svizzera (a Ginevra) sarà seguito da una squadra di medici. Ovviamente non si sa molto del matrimonio visto che vige un religioso silenzio. Proprio come sulle condizioni di salute del tedesco che, secondo quanto riportato da Johnny Herbert, pare che siano in miglioramento.