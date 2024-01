MotoGP, trattativa avviata: sta per firmare con la Ducati

La Ducati sta per mettere a segno un altro colpo straordinario: la trattativa è ormai a buon punto, firma vicinissima

Manca ormai solo qualche giorno all’avvio dei primi test su pista che diranno già molto sul prossimo Mondiale di MotoGP. In tanti cercheranno di capire se il favorito sarà ancora Pecco Bagnaia, vincitore degli ultimi due titoli iridati, o se invece il pilota torinese dovrà fare seriamente i conti con i suoi principali avversari (Martin, Marquez, Bastianini e Bezzecchi su tutti).

Non sembrano invece esserci dubbi sul fatto che a livello di marche sarà ancora una volta la Ducati a dominare la scena, come avviene ormai da diversi anni. Honda, Yamaha e Aprilia stanno lavorando sodo per migliorare il rendimento delle proprie moto – si registrano passi avanti importanti soprattutto per la Casa di Tokyo – ma il gap con il team di Borgo Panigale è ancora molto ampio.

In più la Ducati si è assicurata un fenomeno come Marc Marquez, che ha scelto di lasciare la HRC dopo 11 anni e di lanciarsi in una nuova avventura con la Gresini Racing. Stando agli ultimi rumors sembra che le mosse della Ducati non siano finite qui: la Rossa emiliana sta per mettere a segno un altro colpaccio che ha già mandato in estasi i suoi tantissimi tifosi.

Clamoroso in MotoGP: colpaccio Ducati, firma a un passo con Bagnaia

Come riportato dal sito ‘Motorsport.com’, infatti, pare ormai tutto fatto per il rinnovo di contratto di Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha un contratto in scadenza nel 2024 e la fase di ‘stallo’ nelle trattative per il prolungamento aveva fatto preoccupare i fan.

Ci ha pensato lo stesso Bagnaia a tranquillizzare tutti durante la presentazione della Desmosedici GP24 che sarà protagonista nel Mondiale al via il 10 marzo in Qatar. Bagnaia ha fatto sapere che il suo entourage è in trattative con la Ducati e che l’ambizione di entrambe le parti è di proseguire questo percorso che sta regalando grandissime soddisfazioni sia al pilota che al team.

Il due volte campione del mondo ha poi sottolineato che alcuni piloti hanno già firmato per il 2025, tra cui Binder (con KTM) e Luca Marini (con Honda HRC): i suoi tifosi sperano che nei prossimi giorni arrivi la conferma anche per lui, così da poter affrontare il Mondiale nel migliore dei modi. La caccia al terzo titolo iridato consecutivo è già cominciata.