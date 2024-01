Colpo di scena Ferrari: novità pazzesca

Nelle scorse ore è stata annunciata una novità straordinaria che riguarda la Ferrari e che sta facendo già impazzire i tifosi della Rossa.

I tantissimi tifosi della Ferrari stanno contando i giorni che mancano alla presentazione ufficiale della nuova monoposto, programmata per il 13 febbraio 2024. Dopo le indiscrezioni che parlano di importanti miglioramenti trovati dal team – almeno stando a quanto emerso dal simulatore – è arrivata anche la notizia del rinnovo di contratto di Charles Leclerc a caricare di entusiasmo tutti i fan della Rossa.

Il fascino del Cavallino rampante è rimasto inalterato in tutti questi anni, nonostante la Ferrari non riesca a primeggiare in classifica piloti ormai dal lontano 2007 (dal 2008 tra i Costruttori, ndr). Lo si percepisce sia nella grande attesa per la nuova vettura e per i primi test che diranno molto sulle effettive potenzialità della scuderia di Maranello, ma anche dall’ottimo riscontro che hanno le produzioni televisive e cinematografiche che hanno come protagonista proprio la Ferrari.

Di recente in molti si sono recati al cinema per vedere il film ‘Ferrari’, una biografia sull’imprenditore e magnate dell’automobile Enzo Ferrari che ha dato vita al sogno in rosso. Come rivelato da Sky Italia, pare che il film diretto dal regista Michael Mann – con Adam Driver nei panni del Drake – non sarà l’unico prodotto del 2024 con il Cavallino rampante al centro.

Colpo di scena Ferrari: la novità fa impazzire i tifosi

Nei prossimi giorni, infatti, gli utenti di Sky potranno gustarsi un nuovo documentario che prende il nome di “Discovered: Scuderia Ferrari“. Questa produzione è stata realizzata con la preziosa collaborazione della scuderia di Maranello: i fan ferraristi potranno dare uno sguardo a tutto ciò che avviene all’interno della fabbrica emiliana, storica sede della Rossa.

Grazie a questo documentario, infatti, gli spettatori potranno comprendere molti dettagli interessanti, tra cui quelli relativi al funzionamento interno della fabbrica di Maranello e alle dinamiche della scuderia più titolata nella storia della Formula 1. “Discovered: Scuderia Ferrari” ha l’ambizione di mostrare ai telespettatori non solo tutti i progressi tecnologici, ma anche la storia del celebre marchio e le persone che hanno consentito alla Ferrari di diventare così amata e seguita in tutto il mondo.

I fan hanno già provveduto a cerchiare di rosso la data del 3 febbraio: sarà proprio in quel giorno che il nuovo documentario sulla Rossa di Maranello sbarcherà su Sky e sulla piattaforma di streaming Now TV. Un’occasione unica per immergersi completamente nel mondo del Cavallino rampante.