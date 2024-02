Nuovo pilota Ferrari: osservato speciale

In casa Ferrari si guarda al futuro: c’è un giovane pilota sotto osservazione da parte del team principal Vasseur.

In questi giorni la scuderia di Maranello ha fatto degli annunci importanti. Sicuramente quello con maggiore interesse è stato il rinnovo di Charles Leclerc, il cui precedente contratto scadeva a fine 2024 e che ha firmato un prolungamento. Non è stata specificata la nuova scadenza.

Il pilota monegasco crede ancora nel progetto Ferrari, anche se in questi anni ha raccolto molte delusioni. Pensava di lottare per il titolo della F1 e, invece, non ci è mai riuscito. Solamente nella prima parte del 2022 sembrava essere in grado di insidiare Max Verstappen, poi c’è stato un crollo e a festeggiare è stata la Red Bull.

Il 2023 è stato peggio, con zero vittorie. L’unica della squadra italiana è stata conquistata da Carlos Sainz, un altro che va in scadenza di contratto a fine 2024. C’è una trattativa in corso per il suo rinnovo e sarà interessante vedere se le parti arriveranno all’accordo oppure si verificherà un colpo di scena.

Ferrari, non solo Leclerc e Sainz: osservato speciale

A proposito di annunci, la Ferrari ha anche ufficializzato che Oliver Bearman è il nuovo pilota di riserva del team di F1. Affianca Antonio Giovinazzi e Robert Schwartzman, che nel 2024 saranno entrambi impegnati nel Mondiale Endurance e cinque eventi su otto saranno coincideranno con il calendario della Formula 1. A Maranello hanno deciso di aggiungere un altro driver di riserva, per sicurezza.

Ma chi è Bearman? Nato nel maggio 2005 a Chelmsford, in Inghilterra, è entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2021. Nel 2024 affronterà la sua seconda stagione di fila in Formula 2 con il team Prema e avrà un compagno di squadra di enorme talento come l’italiano Kimi Antonelli, debuttante legato all’academy Mercedes.

Il 18enne inglese, cresciuto anche lui con i kart (nel 2019 e nel 2020 ha trionfato nella serie europea e poi in quella internazionale IAME), nel 2021è stato il primo a riuscire a vincere nello stesso anno il campionato italiano e quello tedesco di Formula 4. L’anno successivo l’ha fatto pure Antonelli, a maggior ragione sarà interessante vedere il confronto tra di loro. Nel 2022 ha corso in Formula 3, vincendo una gara e salendo altre otto volte sul podio: a fine campionato terza posizione, non male per un rookie.

Anche al debutto in F2 nel 2023 ha fatto intravedere il suo talento: quattro vittorie e un altro podio: sesto posto finale. Gli è mancata un po’ di costanza, che può avere quest’anno avendo maggiore esperienza alle spalle nella categoria. Può essere uno dei protagonisti del 2024 e puntare al titolo.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, lo tiene d’occhio per il futuro. ‘Il Corriere dello Sport’ spiega che Bearman è proprio un osservato speciale. Non si esclude una sua promozione in Formula 1 nel 2025. È importante che faccia bene nel campionato di F2, così gli si potrebbe aprire una porta prestigiosa. Forse anche quella rossa, se Sainz non dovesse rinnovare.