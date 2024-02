Hamilton-Ferrari: annuncio a sorpresa dalla Red Bull

Lewis Hamilton si è reso protagonista di un trasferimento epocale in Ferrari in vista del 2025. Intanto i fan della Red Bull sono stranamente in fermento: ecco il motivo

La notizia riguardante il passaggio di Hamilton in Ferrari ha avuto eco internazionale in pochissimo tempo. Un cambio di scena in vista della stagione 2025 che ha scosso un po’ tutti, ben al di là dei semplici tifosi della rossa.

Ad aver accolto con stupore questa notizia sono stati anche i tifosi della Red Bull. Per quanto possa essere paradossale, dietro a questa reazione c’è in realtà un motivo molto importante. Il trasferimento di Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari ha quindi attirato l’attenzione di tutti gli appassionati, portando anche a dibattiti e chiacchiere di ogni tipo.

Anche dal mondo Red Bull, lì dove si godono Max Verstappen, arriva un annuncio piuttosto rilevante.

Dalla Red Bull a Hamilton: l’annuncio di Marko

Anche i tifosi della Red Bull hanno quindi accolto molto bene l’approdo di Hamilton al team Ferrari. Nonostante le opinioni a riguardo siano state diffuse, è innegabile che questo trasferimento per tutto il panorama F1 sia un fattore decisamente rilevante. A prescindere da quale sia la propria preferenza in termini di team e scuderie, non si può non esserne felici.

I giovani della Ferrari potranno prendere spunto dalla figura autorevole di uno dei piloti più portentosi di sempre. Dall’altra parte, invece, l’intera competizione potrà beneficiare della sua presenza per sperare in un equilibrio maggiore. Considerato l’effettivo dominio diretto da Max Verstappen, vincitore di ben tre titoli Mondiali di seguito.

Proprio per questo motivo potrebbe risultare insolito, il fatto che il team RB possa apprezzare questa notizia. Eppure, l’esperto consulente targato Red Bull, Helmut Marko si è espresso in maniera lodevole nei confronti di Hamilton e di quella che, nel 2025, sarà la sua nuova casa. Stando a ciò che dice l’austriaco, il passaggio del britannico al team della Rossa è stata la migliore cosa che potesse accadere. Marko al sito tedesco ‘sport.de’ ha infatti ammesso che il passaggio di Hamiton in rosso è “la cosa migliore che potesse capitare alla F1 in questo momento“.

Lo storico consulente austriaco ha quindi ribadito: “C’è il fascino della Ferrari e poi Hamilton ha perso fiducia nella Mercedes. Si affermerà anche politicamente come superstar globale della Ferrari”. Tuttavia, il pilota monegasco potrà imparare tantissimo dal suo prossimo collega. Si parla pur sempre di un pilota che in carriera ha vinto sette titoli Mondiali e che spera di aggiungerne un altro.