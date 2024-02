Ribaltone in Formula 1: “Il colpo del secolo”

Un ex pilota della Rossa ha speso parole di profondo elogio nei confronti della scuderia di Maranello per l’affare Hamilton

Nell’empireo del motorsport, la figura risplendente di Jean Alesi si erge come un faro immutabile. Sin dagli anni Novanta, quando con ardore solcava i circuiti al volante del cavallino della Ferrari, egli ha tessuto un legame indissolubile con il mondo delle corse. Oggi, presiedendo il prestigioso circuito Paul Ricard, Alesi dimostra ancora una volta la sua affinità con le redini del potente destriero rosso.

Sebbene il suo palmares sotto gli auspici del Cavallino Rampante sia contrassegnato da una sola vittoria, conquistata nella selvaggia tundra canadese, egli continua a risplendere nei cuori dei tifosi con la stessa intensità di un tempo. Con la perspicacia propria di chi ha scrutato nei più angusti meandri della Formula 1, Alesi ha accolto con riverenza la rivoluzionaria mossa di mercato compiuta dalla Ferrari.

Alesi ha voluto tessere le lodi verso la maestria della Rossa nel velare con classe, garbo e stile gli intricati negoziati che hanno condotto Hamilton nel loro mondo. Per Alesi, non c’è alcun dubbio: l’ingresso dell’inglese nella scuderia Ferrari nel 2025 è un autentico “colpo di fulmine” per il mondo della Formula 1. Invero, accogliere un campione sette volte incoronato, dopo una titanica carriera con la Mercedes, è un evento di proporzioni epiche.

Alesi non ha dubbi: Hamilton colpo del secolo

“Sapevamo che c’erano state molte discussioni dietro le quinte fin dall’anno scorso – ha dichiarato – ci sono state delle trattative, non credo che la decisione sia stata presa ieri. – riflette Alesi come spiegato a ‘Nice Matin’ – È stata presa qualche mese fa, ed è stato un segreto ben custodito, ovviamente, visto il terremoto provocato con la notizia di giovedì sera. Ovviamente Vasseur ha avuto un ruolo importante, e la decisione è stata presa attentamente. Lewis non andrà in Ferrari solo per fare numero. Ha valutato e studiato tutto”.

Così, l’arrivo di Hamilton alla Ferrari diviene una realtà tangibile, e il mondo dell’automobilismo attende con trepidazione l’avvento del pilota britannico tra un anno. Ma sarà egli in grado di cimentarsi nella lotta per il titolo mondiale anche sotto il vessillo rosso?

Tale traguardo sfuggì a piloti del calibro di Alain Prost, compagno di squadra di Alesi, e Fernando Alonso, entrambi insigniti del titolo mondiale prima di unirsi alle fila della Ferrari. Ma Alesi la vede diversamente: “Prost e Alonso appartengono a un’epoca ormai tramontata”.

Alesi ha quindi definito Hamilton “il colpo del secolo in Formula 1, perché avere un sette volte campione del mondo che, dopo una carriera praticamente unica con la Mercedes arriva alla Ferrari, è fantastico”.