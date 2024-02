Dramma Verstappen, è la fine del suo dominio: decisione pesantissima

Max Verstappen sta per vivere un vero incubo stando alle ultime notizie in casa Red Bull: il campione olandese è messo alle corde

Il progetto della Red Bull potrebbe subire una grossa battuta d’arresto se le ultime indiscrezioni venissero confermate. Il dominio visto fino allo scorso anno potrebbe essere davvero agli sgoccioli.

La bomba Hamilton in Ferrari potrebbe non essere l’ultima nel mondo della Formula 1, sempre più vicino ad un clamoroso rimescolamento di carte. Si perché a Maranello non vogliono fermare la propria rivoluzione e stanno pensando di mettere a segno un altro colpo clamoroso. Di chi si tratta? Di Adrian Newey, il genio che ha costruito la Red Bull vincente di Max Verstappen.

Il campione olandese rischia di vedersi sgretolare il proprio castello di certezze se lo stesso Christian Horner dovesse avere dei problemi in seguito all’inchiesta interna avviata nei suoi confronti da parte del team anglo-austriaco. Le accuse parlerebbero di un comportamento poco consono nei confronti di una sua dipendente (forse messaggi a sfondo sessuale) ma c’è chi insinua che dietro ci sia la volontà di fermare la sua scalata all’interno di Milton Keynes.

Con Horner fuori, rischierebbe di mollare anche Newey, visto che come sottolineato dal giornalista inglese Joe Saward, i contratti di due vertici apicali della Red Bull sarebbero strettamente legati. Se va via uno molla anche l’altro.

Ferrari, oltre ad Hamilton può arrivare anche Adrian Newey: ci sono degli indizi inequivocabili

Come se non bastasse, a preoccupare Verstappen e ad esaltare i tifosi della Ferrari ci sarebbero anche i like sui social della moglie di Adrian Newey alle notizie di un eventuale coinvolgimento del marito in un progetto con Hamilton e Leclerc. Nell’epoca del “tutto pubblico” di certo questi aspetti non possono passare inosservati e hanno aperto diverse considerazioni in materia.

Non è un mistero che anche in passato il genio di Stratford fosse stato corteggiato dalla Rossa e lui stesso si era detto lusingato da tale possibilità, pur non avendo trovato mai il momento giusto per sbarcare a Maranello. Chissà che proprio in questa circostanza, con la chance di lavorare con Hamilton (altro suo grande desiderio) non si riesca a chiudere un accordo che sarebbe clamoroso tanto quanto la firma di Lewis.

Intanto i fan del Cavallino Rampante volano sulle ali dell’entusiasmo e sognano finalmente un dream team.