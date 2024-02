L’ufficialità è arrivata: niente da fare per Berrettini

Dramma senza fine per Matteo Berrettini: è arrivata l’ufficialità, i tifosi non riescono a farsene una ragione

Se il tennis italiano sta vivendo una vera e propria favola grazie agli incredibili successi di Jannik Sinner, non arrivano notizie confortanti sul fronte Matteo Berrettini. Al netto delle problematiche il tennista romano ha dalla sua ancora l’età, oltre che colpi che potrebbero facilmente riportarlo, nel giro di una manciata di mesi, nei piani alti del ranking. Il fisico però non lo sta aiutando, e dopo il forfait in Australia anche le ultime news riguardanti il suo stato di salute sono tutto meno che incoraggianti.

Difficile spiegare cosa stia succedendo al tennista romano. Infortunatosi lo scorso agosto agli US Open, avrebbe dovuto, secondo i programmi, tornare in campo già sul finire del 2023. A causa di continue ricadute, l’ex numero 6 al mondo ha convenuto, con il suo staff, di rinviare ogni discorso al nuovo anno, consapevole di doversi rimboccare le maniche per poter recuperare posizioni nel ranking.

Purtroppo però le speranze che aveva regalato ai suoi fan annunciando la partecipazione agli Australian Open sono state presto distrutte dal suo improvviso forfait non solo al primo Slam dell’anno, ma anche al Kooyong Classic, il torneo di esibizione che si tiene a Melbourne poco prima dello Slam. E da quel momento di notizie certe sulle sue condizioni non se ne sono più avute, se non l’ultima, arrivata proprio in queste ore, riguardante un ennesimo forfait che tiene con il fiato sospeso tutti i suoi fan.

Berrettini ancora ko: arriva l’ufficialità, i tifosi stentano a crederci

Sui social per il momento Berrettini ha preferito non sbottonarsi. Nel suo ultimo post si è mostrato intento ad allenarsi in palestra. La sensazione è che il recupero procederà passo dopo passo, con estrema tranquillità, senza bruciare le tappe.

La situazione a livello di ranking è ormai compromessa, da difendere non ha più nulla, o quasi, e per questo motivo è meglio cercare di rientrare in campo solo quando sarà realmente al meglio della condizione, senza rischiare di complicare ancora di più un recupero che sta diventando un vero calvario.

Anche per questo motivo al momento non è ancora stata fissata una data per il suo rientro, e anche il prossimo Masters 1000, quello di Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo, potrebbe non vederlo tra i protagonisti. In queste ore è stata infatti pubblicata l’entry list, e tra i cinque italiani presenti manca proprio Berrettini.

Il tennista romano, al contrario di Nadal, a quanto pare ha scelto di non sfruttare il ranking protetto, probabilmente per continuare a valutare le sue condizioni. Salvo clamorosi colpi di scena, anche in California non scenderà in campo. E a questo punto lanciarsi in pronostici riguardanti il suo ritorno potrebbe diventare davvero un azzardo.