Sportitalia, record assoluto di ascolti con le semifinali di Coppa D’Africa

Le semifinali della Coppa d’Africa che hanno qualificato Nigeria e Costa d’Avorio alla sfida per il titolo, in un’alternanza di emozioni e spettacolo, hanno fatto registrare per Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) il record assoluto di ascolti nel totale giorno.

L’emittente diretta da Michele Criscitiello, che ha acquisito i diritti in esclusiva della competizione anche per il 2025, è stata vista nel corso della giornata di mercoledì 7 febbraio 2024 da 2.175.702 persone con una reach mai raggiunta prima. Ha registrato uno share medio giornaliero dell’1,1%, raddoppiato (2,2%) nella fascia maschile dai 25 ai 54 anni. Dati cui bisogna aggiungere le connessioni registrate attraverso hbbtv (215.000 persone per le due sfide) e su App Sportitalia e sito internet www.sportitalia.com (65.000).

La semifinale Nigeria-Sudafrica, in onda alle ore 18 e terminata con la vittoria delle “Super Aquile”, ha avuto un ascolto medio di 401.600 telespettatori con share del 2,4% (5,7% target maschile 25-54 anni). Altissimi anche i numeri di Costa d’Avorio-Repubblica Democratica del Congo, trasmessa alle ore 21: 416.500 ascolto medio e 1,7% share (2,5% target maschile 25-54 anni).

Il picco di ascolto è stato nel corso dei supplementari e rigori di Nigeria-Sudafrica tra le 20 e le 20,30 con oltre mezzo milione di italiano incollati al televisore: ascolto medio 581.696 e share 2,82%.

Il record delle semifinali conferma lo straordinario successo della Coppa d’Africa e la capacità di penetrazione del mercato da parte di Sportitalia, unica televisione sportiva in chiaro del panorama, capace di offrire agli appassionati prodotti ed emozioni uniche.

Nel prossimo week end da non perdere la finale Costa d’Avorio-Nigeria in programma ad Abidjan domenica 11 febbraio alle ore 21, preceduta dalla finalina di consolazione Sudafrica-Repubblica Democratica del Congo sabato 10 febbraio alla stessa ora. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta ed esclusiva da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre e saranno visibili live e on demand sulla App Sportitalia e sul sito internet www.sportitalia.com.