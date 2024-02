Tennis, rivelazione shock: annuncio sul ritiro

Il tennista non ha voluto girarci intorno: il suo ritiro si avvicina sempre di più, la rivelazione lascia di stucco i fan

Gli appassionati di tennis sanno bene che arriva sempre il momento in cui i protagonisti e le protagoniste dei circuiti ATP e WTA cominciano a pensare al ritiro. Succede soprattutto a chi ormai è un po’ più in là con gli anni, ma anche a coloro che da tempo non riescono più a mantenere un certo livello a causa di continui infortuni.

Proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che sta facendo molto preoccupare tutti i fan di un noto tennista: l’atleta, infatti, starebbe pensando di appendere la racchetta al chiodo dopo gli ultimi risultati davvero molto deludenti. Stiamo parlando di Richard Gasquet, il 37enne tennista francese che ha raggiunto due volte la semifinale nel torneo di Wimbledon (nel 2007 e nel 2015) ed è arrivato fino al penultimo atto anche agli US Open 2013.

Purtroppo per Gasquet l’ultimo periodo è stato davvero povero di soddisfazioni. La sconfitta rimediata nel primo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia per mano di Roberto Bautista-Agut è stata la nona consecutiva per il 37enne transalpino, che sembra ormai entrato in un vortice di risultati negativi.

Rivelazione shock, fan spiazzati: sta pensando al ritiro

Per ritrovare un filotto di ko così lungo per l’atleta di Beziers bisogna tornare addirittura al 2004: vent’anni fa, quando era solo un 17enne, Gasquet perse nove match consecutivi, ma davanti a lui aveva ancora tutta la carriera. Non a caso negli anni successivi il francese riuscì a dimostrare tutto il suo valore, diventando un protagonista del circuito ATP.

Ora però il declino appare ormai inarrestabile e per questo i giornalisti hanno recentemente chiesto a Gasquet se sta effettivamente pensando a lasciare definitivamente il tennis giocato. Il transalpino ha risposto che il motivo che lo spingerà a ritirarsi non saranno solo le sconfitte, ma soprattutto il dolore fisico: “Se soffrirò mi fermerò“, ha detto ai media.

Gasquet ha poi aggiunto che se sente di essere ancora competitivo proverà a giocare anche di nuovo nei Challenger. L’importante, per il tennista 37enne, è continuare a provare emozioni e avere voglia di scendere in campo: “Non deve essere uno sforzo fisico, altrimenti devi fermarti“, ha ribadito l’atleta francese. Gasquet ha poi confessato che gli piacerebbe concludere la carriera in qualche importante torneo francese: il Roland Garros sarebbe il massimo, ma anche il Masters di Parigi-Bercy potrebbe rappresentare un degno finale.