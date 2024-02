Ferrari, un colpo più grande di Hamilton: decisiva… la moglie

Un clamoroso indizio social apre a un nuovo possibile scenario di mercato: Ferrari pensa al super ingegnere per la prossima stagione

Dall’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, i rumors sui possibili nuovi acquisti da parte della Rossa si stanno moltiplicando sempre più, a tal punto che ogni membro di punta della Scuderia Mercedes potrebbe essere uno dei candidati a seguire le orme dell’inglese.

Oltre a Peter Bonnington, ingegnere di gara e grande amico del sette volte campione del mondo, si parla di un altro grande profilo: non ha mai nascosto di essere un grande amante dei colori della Ferrari e che un giorno desidererebbe andare a migliorare la squadra di ingegneri del team di Maranello.

Questo possibile colpo di mercato, ritenuto probabile dagli addetti ai lavori, potrebbe essere innescato in un certo senso da un tweet recente della moglie del diretto interessato.

Formula 1, anche Newey alla Ferrari? Indizio social fa tremare i tifosi

Obiettivo dream team: questo è ciò che ha in mente la Ferrari per il prossimo anno. Non solo l’approdo di Sir Lewis in Italia, ma anche il possibile arrivo di Adrian Newey, veterano della categoria e che può vantare oramai quasi un decennio di successi nel team Red Bull: su un totale di 19 campionati mondiali vissuti da protagonista nel dietro le quinte, Newey ne ha portati a casa addirittura 13 (7 piloti e 6 costruttori)

Newey, non a caso, è considerato dagli esperti di motori come colui il quale ha dato i ‘natali sportivi’ a campioni del calibro di Sebastian Vettel e Max Verstappen, capaci entrambi di vincere più titoli consecutivi grazie alle vetture progettate dall’inglese.

Secondo Joe Saward, giornalista e grande conoscitore delle dinamiche della F1, il caso con protagonista, in negativo, il team principal di Red Bull, Christian Horner, potrebbe spingere l’ingegnere ad accettare l’offerta del Cavallino Rampante. Fin qui si tratta, come si suol dire in questi casi, di semplice fantamercato, anche perché per il momento la Ferrari non si è esposta in via ufficiale.

Ma un ulteriore indizio social potrebbe in un certo senso inviare un grosso segnale alla Rossa: pochi giorni fa la moglie di Newey, Amanda, su X ha messo ‘mi piace’ ad un tweet in cui un tifoso chiedeva all’ingegnere quale fossero i suoi più grandi rimpianti. A Newey dispiace una cosa in particolare: non aver mai lavorato con Hamilton e Schumacher. Quindi le premesse per un approdo a Maranello potrebbero non mancare.