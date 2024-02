Presentazione Ferrari, streaming gratis e diretta tv: dove vederla oggi

Martedì 13 Febbraio, il grande giorno è arrivato. Oggi sarà presentata la nuova Ferrari che gareggerà nel prossimo Mondiale di Formula 1. Tutte le indicazioni su dove vedere l’evento

La presentazione della nuova monoposto è uno degli eventi più attesi dell’anno dai tifosi della Ferrari e dagli appassionati di Formula 1. Un momento fondamentale che dà ufficialmente inizio alla nuova stagione.

La nuova Ferrari sarà svelata oggi, martedì 13 Febbraio, a Maranello. Una cerimonia sobria rispetto a quelle passate senza giornalisti e pubblico, quasi a tenere un profilo basso in vista della prossima stagione che tutti si augurano migliore di quella passata nella quale, comunque, si è intravisto qualche barlume di ripresa nella parte finale con la vittoria di Sainz a Singapore e le tre pole di Leclerc.

SF-24, così si chiamerà la nuova Ferrari che gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2024. Una vettura che, stando alle anticipazioni, sarà totalmente diversa rispetto a quella del 2023. Una scelta radicale quella di Vasseur e del team di progettisti di Maranello che hanno deciso di abbandonare l’idea di ulteriori sviluppi alla monoposto precedente per realizzarne un’altra che presenta un nuovo telaio, un fondo rinnovato e altre soluzioni aerodinamiche, volte a risolvere i problemi palesati soprattuto nel passo gara.

Novità previste anche nella livrea con il Rosso ovviamente preponderante ma accompagnato al bianco e non più al nero. Un cambiamento quest’ultimo già intravisto con la presentazione delle nuove tute da gara che indosseranno Leclerc e Sainz.

Presentazione Ferrari, dove vederla in streaming e in Tv

C’è una buona notizia per tutti i tifosi della Ferrari. La presentazione della SF-24 sarà visibile gratuitamente, in streaming, sul sito ufficiale della Ferrari, sul canale YouTube e su tutte le piattaforme social del Cavallino Rampante.

Anche ‘Sky Sport’ offrirà una copertura completa dell’evento con diretta tv, a partire delle 11.30, su Sky Sport 24 e Sky Sport F1. Live streaming gratuito sul Skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport F1. Ovviamente, gli abbonati a Sky possono seguire la presentazione della SF24 in streaming anche su SkyGo, selezionando dal menù canali SS24 e Sky Sport F1.

Sky che seguirà anche la conferenza stampa post presentazione alla quale parteciperanno Vasseur, Leclerc, Sainz, Enrico Cardile direttore tecnico del telaio e Enrico Gualtieri, direttore tecnico della power unit.

La nuova Ferrari scenderà in pista mercoledì 14 Febbraio a Fiorano per il filming day che il Team documenterà con contributi video sui social. La settimana prossima, debutto vero e proprio in pista in Bahrain nella tre giorni di Test prevista dal 21 al 23 Febbraio. Una prova generale in vista della prima Gara del Mondiale in programma sabato 2 marzo proprio in Bahrain.