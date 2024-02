Ritorno Schumacher: l’annuncio è UFFICIALE

Dopo aver trascorso stagioni difficili, per Schumacher potrebbero esserci nuove possibilità di correre in Formula 1. Leggiamo l’annuncio.

Per il pilota l’esperienza in Formula 1 si è rivelata ben più difficile del previsto. I due anni in Haas sono stati caratterizzati da tanti alti e bassi, con la scuderia americana che alla fine gli ha preferito un pilota d’esperienza come Nico Hulkenberg. Poi, il passaggio in Mercedes in qualità di terzo pilota e collaudatore e ora la nuova avventura nel WEC con Alpine.

La Casa francese lo ha scelto come pilota titolare nel Mondiale Endurance affiancandolo a Lapierre e Vaxiviere e l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile in classifica dovendo però fare i conti con una folta concorrenza. Toyota è ancora la favorita numero uno, ma attenzione alla Ferrari campione a Le Mans nella passata stagione.

L’Alpine e Mick sono quindi chiamati ad una sfida molto probante, data anche dal fatto che per il marchio transalpino è all’esordio nella categoria. Molte le incognite, quindi, con il figlio d’arte che sa che se farà bene in questa nuova avventura per lui potrebbero riaprirsi le porte della massima competizione automobilistica.

Mick Schumacher, ritorno in Formula 1 possibile: il sogno non è svanito

Sebbene si sia detto entusiasta di intraprendere questo percorso in un contesto per lui nuovo, per Schumacher il sogno è sempre quello di correre in Formula 1, come ribadito in occasione di un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Il mio amore è ancora la Formula 1 – ha affermato -. Lo sarà sempre, non ho dubbi“.

Parole, queste, inequivocabili da parte del campione di Formula 2 del 2020, che quindi ha ancora tutta la voglia di competere tra i migliori. “Credo di esser stato in grado di mostrare tutto quello che ho – ha aggiunto –, a cominciare dal mio livello e dalla mia energia, che è tanta. Oltre alla motivazione. Credo di aver dimostrato a tutti di esser degno di stare in F1“.

A tal proposito, qualche chance di tornare in Formula 1 potrebbe arrivare anche dal fatto che Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota della Ferrari a partire dal 2025. “È una buona notizia anche per me – ha detto –. Sono tra i giovani piloti che hanno già un bel po’ di esperienza. Quindi penso possa capitarmi qualcosa di buono, anche in Formula 1“.

Insomma, non resta che vedere cosa succederà nei prossimi anni, a partire da questo, in cui avrà la possibilità di mostrare le sue doti in un ambiente nuovo. Schumi Jr esordirà nel WEC il prossimo 24 e 25 febbraio in occasione del prologo a Lusail, per poi debuttare ufficialmente nel Mondiale il weekend successivo per la 1812 km del Qatar sullo stesso tracciato.