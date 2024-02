Champions: la Lazio cerca l’impresa casalinga con il Bayern. Milan e Roma in Europa League

Ritorna la tre giorni europea che vede coinvolte diverse squadre italiane. Tra Champions League ed Europa League, c’è grande interesse e curiosità attorno alle sfide.

Questasera la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Bayern Monaco, in occasione degli ottavi di finale di Champions League. L’andata è prevista allo stadio Olimpico. I biancocelesti hanno chiuso al secondo posto il girone G ma contro i bavaresi serve una vera e propria impresa: la squadra di Tuchel, una delle principali indiziate al trionfo finale, ha raccolto ben 16 punti nel gruppo A.

La possibilità che le Aquile capitoline escano imbattute dalla gara, che si traduce nella “doppia chance 1X”, vale 2,42 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 2,45 e su Betclic 2,27. Interessante ipotizzare una gara più contratta e per larghi tratti equilibrata. Ecco che la quota dell’“Under 2,5” appare allettante: parliamo di 2,20 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,10 e su Betclic 2,07.

Contro ogni probabilità, la Roma si troverà ad affrontare ancora una volta il Feyenoord in una gara europea. Questa volta, parliamo dei 16esimi di Europa League. Una sfida che negli ultimi anni si è riproposta più volte: dopo la doppia sfida ai playoff di Europa League nel 2015, le due squadre si sono affrontate nella finale di UEFA Europa Conference League nel 2022 ed infine ad aprile scorso, in occasione dei quarti di finale della seconda coppa continentale.

I giallorossi hanno vinto tre dei cinque precedenti, compresa la finale di Tirana. In Olanda, però, non sarà affatto facile, come dimostrato dal ko di aprile scorso: partono favoriti i ragazzi di Slot, la cui vittoria giovedì è data a 2,00 da Planetwin365, secondo Betclic a 1,96 e su Unibet 1,98. Molto interessante la quota dell’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 1,90 alla pari di Betclic e Unibet.

In campo anche il Milan di Pioli, impegnato contro il Rennes a San Siro. Il Diavolo ha mancato per un soffio il passaggio agli ottavi di Champions e ora farà di tutto per non sfigurare in Europa League. I francesi, però, non sono da sottovalutare; questo sia perché hanno raccolto ben 12 punti durante la fase a gironi, sia perché stanno vivendo un eccellente momento.

Un successo con almeno due gol di scarto da parte dei rossoneri, sarebbe un ottimo risultato in vista della gara di ritorno: segnaliamo la quota dell’ “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,70; su Unibet la stessa giocata è a 2,65 e su Betclic 2,61.