Problemi per Hamilton: cala il gelo

Le ultime dichiarazioni su Lewis Hamilton hanno fatto calare il gelo: i fan del campionissimo britannico non se l’aspettavano proprio

Dal 2025 Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota della Ferrari. I tantissimi fan della Rossa sperano che questa scelta possa davvero riportare a Maranello quel titolo iridato che manca dal lontano 2007, ovvero dal trionfo di Raikkonen per un solo punto su Hamilton e Alonso. Tuttavia, prima di vedere l’inglese indossare la tuta rossa e salire a bordo della Ferrari bisognerà attendere ancora un anno.

Nel frattempo il 7 volte campione del mondo cercherà di dare il massimo in questo Mondiale 2024 ormai alle porte. Per il pilota britannico si tratterà della sua ultima stagione in Mercedes: si chiude un’era cominciata nel 2013 e caratterizzata da ben 6 trionfi mondiali e una lunga serie di successi. L’obiettivo di Hamilton è quello di provare a competere con Max Verstappen e la Red Bull, anche se l’impressione è che tra la Mercedes e i rivali ci sia ancora un certo gap.

Toto Wolff, in una recente intervista, ha garantito che Hamilton e Russell partiranno alla pari e che il team non sarà condizionato dalla prossima partenza di Lewis. Rassicurazioni che però non convincono tutti: più di qualcuno ritiene infatti che il 2024 sarà un anno complicato per il campionissimo britannico.

Problemi per Hamilton: le parole fanno molto male

La pensa così anche Hans-Joackim Stuck, ex pilota tedesco che nel corso della sua carriera è salito al volante di Brabham, March, Shadow e ATS. Stuck, in un’intervista rilasciata a ‘Eurosport’, ha detto chiaramente che Hamilton vivrà grosse difficoltà in questa stagione all’interno del team Mercedes: “Vedo all’orizzonte una stagione 2024 molto difficile per Hamilton e la Mercedes fino a che punto Toto Wolff deciderà di sostenerlo?”.

Stuck, infatti, mette seriamente in dubbio le parole del Team Principal della scuderia di Brackley. L’ex pilota sottolinea che i due sono buoni amici, ma questo legame potrebbe non bastare per garantire a Hamilton il supporto necessario. La paura della Mercedes, almeno secondo Stuck, è che il 7 volte campione del mondo possa portare con sé in Ferrari alcuni importanti segreti: “In che misura Hamilton sarà messo al corrente dello sviluppo futuro?“, ha detto Stuck per ribadire il concetto.

In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi Toto Wolff ha affermato di non temere questo scenario perché convinto della piena integrità di Lewis Hamilton. Tuttavia, come dimostrano anche le parole di Stuck, sono in molti a pensare che in questo 2024 il rapporto di lavoro tra il 39enne e il team non potrà essere quello classico.