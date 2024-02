MotoGP, la rivelazione di Marini: “Anche Valentino Rossi…”

Marini entusiasta di aver iniziato un nuovo progetto con Honda: nel giorno della presentazione del team fa riferimento anche a Valentino Rossi

Una delle novità della griglia MotoGP 2024 è il passaggio di Luca Marini alla squadra Repsol Honda, reduce da stagioni complicate e dall’addio di Marc Marquez. C’è grande curiosità nel vedere come se la caverà con una moto totalmente diversa dalla Ducati a cui era abituato.

La prospettiva di guidare per un team ufficiale e di firmare un contratto biennale hanno avuto la maglio sulla possibilità di continuare a guidare un prototipo che era una garanzia. La scelta più comoda sarebbe stata quella di continuare con VR46 Racing, di proprietà di suo fratello Valentino Rossi.

Invece, ha preferito assumersi un rischio e sposare un progetto tecnico che sta vivendo un momento di rivoluzione dopo anni difficili. HRC sta cambiando tante cose per tornare a vincere e nei test di presentata in pista con una RC213V radicalmente diversa rispetto a quella 2023, però serve tempo per svilupparla al meglio.

Luca Marini, cosa pensa Valentino Rossi della firma con Honda?

Il team VR46 non ha minimamente ostacolato Marini quando lui ha preso la decisione di migrare in Honda, nonostante avesse un contratto valido per il 2024. Nessuno ha mai pensato di “bloccarlo” facendo valere l’accordo che era stato siglato il 7 settembre 2023. Tra l’altro, la squadra della leggenda di Tavullia ha trovato in Fabio Di Giannantonio un valido sostituto.

Martedì 14 febbraio c’è stata la presentazione del team Repsol Honda e Marini ha ribadito il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono molto contento, per me è un sogno correre per questa squadra. L’obiettivo è quello di tornare a vincere. Ne ho parlato anche con Valentino ed è felice della mia scelta“.

Il pilota marchigiano ha avuto anche un confronto con suo fratello quando si è trattato di discutere del suo passaggio in HRC. C’è stato pieno appoggio. Anche Rossi ha corso con quei colori agli inizi della sua carriera nella classe regina del Motomondiale e ha vinto dei titoli. Per Marini il cammino sarà molto più complicato, perché parte da una base che non è quella della moto migliore della griglia MotoGP.

C’è un progetto nuovo e tanto lavoro da fare per portarlo ad essere vincente. Il prossimo test in Qatar (19-20 febbraio) sarà molto importante per compiere dei progressi significativi in vista del primo gran premio (8-10 marzo) che si disputerà proprio a Lusail. Da non dimenticare che Honda e Yamaha godono delle nuove concessioni MotoGP e dispongono di test “liberi” (260 gomme disponibili da gestire) durante la stagione.