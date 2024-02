“Sinner può farlo…”: Tennis, l’annuncio è una vera manna

Tifosi azzurri in estasi per l’annuncio su Sinner, grande protagonista con la vittoria dell’ultimo Australian Open

Il tennis italiano sta vivendo, senza ombra di dubbio, uno dei momenti migliori degli ultimi anni e il merito va attribuito soprattutto a Jannik Sinner. L’altoatesino si è reso protagonista di due grandi impresi a partire dalla Coppa Davis quando la sua vittoria, in semifinale contro Djokovic, ha permesso all’Italia di pareggiare prima del successo nel doppio.

Una partita straordinaria con Sinner capace, in una situazione disperata, di risalire la corrente affidandosi ad un gioco in costante crescita: ricordiamo tutti le tre palle break avute da Djokovic che avrebbero potuto mandare la Serbia in finale. Lo cose sono andate in maniera completamente diversa con l’Italia ad alzare la Coppa Davis.

Successo atteso quarantasette anni e, come riportato da ‘tennisworlditalia’, il tour dell’insalatiera prosegue ed ha fatto tappa in Puglia. Occasione per ricordare il successo degli azzurri con Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, che ha sottolineato: “E’ un’età dell’oro del tennis italiano e ora raccogliamo i frutti di una generazione straordinaria” queste le parole del presidente che fanno riferimento non solo a Sinner, massimo esponente del tennis azzurro ma anche ad altri elementi come possono essere Berrettini, Musetti e Arnaldi.

“Sinner ha le caratteristiche per farlo”: l’annuncio sull’altoatesino

Non solo la Coppa Davis: il tennis italiano è stato protagonista anche nel primo grande slam della stagione. Gli Australian Open hanno visto il successo di Sinner capace di compiere due imprese. La prima in semifinale riuscendo a battere Djokovic su un campo dove il serbo aveva ottenuto ben trentatré vittorie consecutive: la seconda invece è stata all’ultimo atto del torneo quando è stato capace di rimontare due set a Medvedev.

Binaghi si è voluto soffermare proprio sul fenomeno altoatesino. Queste le sue parole: “Il campione c’è, la storia del tennis italiano cambierà se riusciremo a trovare un giocatore capace di stare nelle prime posizioni per dieci anni proprio come hanno fatto Federer, Nadal e Djokovic. Sinner ha tutte le caratteristiche per farlo, è sulla buona strada“.

Dichiarazioni importanti nei confronti di un giocatore da cui ci si aspetta molto: il ragazzo ha tutto per restare a lungo nell’Olimpo del tennis, il suo bagaglio tecnico è a dir poco incredibile. Manca ancora tempo per arrivare al livello dei “big three” ma Sinner, tra Coppa Davis e Australian Open, ha dimostrato di poter essere il giocatore da temere nei prossimi tornei.