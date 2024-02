Finalmente Berrettini: fissata la data del rientro

Il tennis potrebbe riabbracciare molto presto Matteo Berrettini: è stata infatti fissata la data di rientro del ventisettenne

Negli ultimi mesi il tennis italiano ha subito una svolta decisamente importante grazie al successo in Coppa Davis e al trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open: l’altoatesino ha battuto in finale Medvedev rimontando da due set a zero. Un giocatore completo, con un bagaglio tecnico importante e la voglia di diventare il numero uno al mondo.

Poteva essere tra i grandi protagonisti di questo sport anche Matteo Berrettini ma il ventisettenne non è riuscito ad avere la giusta continuità di rendimento soprattutto a causa di una serie di problemi fisici. Giocatore forte e che ha fatto sognare un popolo intero specialmente a luglio 2021 quando ha sfidato, senza paura, Djokovic nella finale di Wimbledon: il serbo ha vinto in quattro set ma Berrettini riuscì a portarsi in vantaggio.

Quella sembrava poter essere la partita della svolta per il tennista romano: un match da cui costruire un percorso vincente. Le cose non sono andate così e, come detto, una condizione fisica non eccezionale ha sicuramente fatto la differenza. L’ultimo problema fisico che ha colpito Berrettini si è verificato ad agosto 2023 quando, nel secondo turno degli US Open, la caviglia cedette costringendo il tennista ad abbandonare il torneo con largo anticipo.

Da quel momento il campo è stato visto solamente da spettatore come in occasione della Coppa Davis dove Matteo Berrettini, come testimoniato dai video, ha fornito tutto il supporto possibile ai propri compagni ma è chiaro che avrebbe voluto giocare quella competizione e non vederla dalla panchina. Il calvario del tennista sembra stia giungendo al termine.

Berrettini è pronto a tornare: svelata la data

Pronto il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Matteo Berrettini che, come testimoniato da alcuni video sui suoi canali social, si sta allenando al massimo delle potenzialità per farsi trovare pronto. Stando a quanto riportato da livetennis, il tennista romano dovrebbe tornare all’ATP di Indian Wells partendo dalle qualificazioni.

Una scelta dettata dalla necessità di tornare a giocare e ritrovare quel feeling con la partita perché un conto è l’allenamento, un altro affrontare un match ufficiale. Insieme a Berrettini ci saranno Fognini, Nardi e Zeppieri. Esame importante per un giocatore dalle potenzialità infinite ma che, almeno fino ad ora, non è riuscito ad avere la giusta continuità di prestazione. La speranza è che il tennista possa essersi messo alle spalle tutti i problemi fisici.