Serie A, 25esima giornata: la Juventus cerca il riscatto in casa del Verona, vita facile per l’Inter?

Ripartirà questa sera la Serie A. In programma, quest’oggi, due partite che apriranno la 25esima giornata di campionato. Vediamo nel dettaglio quali gare meritano maggiori attenzioni.

Alle ore 21 lo stadio Meazza ospiterà Inter-Salernitana. La squadra di Inzaghi è sempre più leader del campionato: per i nerazzurri si contano 60 punti in 23 gare disputate, 7 in più della Juventus seconda, la quale ha però disputato 24 partite. Insomma, per la Beneamata il campionato è in netta discesa e la gara con i campani dovrebbe confermare il trend positivo: molto allettante l’“Over 2,5 Casa”, su Planetwin365 a 1,77 mentre su Betclic e su Unibet è a 1,68. Segnaliamo anche la quota del risultato esatto 4-1, su Planetwin365 a 15,37; su WilliamHill 15 e su Unibet 12.

In cerca di riscatto la Juventus di Allegri. I bianconeri sembrano aver gettato alle ortiche mesi di buoni risultati, con tre turni di campionato da incubo: dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Empoli, sono arrivate le sconfitte contro Inter e Udinese. Attualmente la Vecchia Signora ha 53 punti dopo 24 partite giocate, un solo punto più del Milan terzo. Se i sogni scudetto sono sfumati, va detto che la Juventus ha necessità di preservare il secondo posto, tornando subito a vincere.

Nel prossimo turno si recherà al Bentegodi per affrontare il Verona terzultimo: la vittoria esterna dei bianconeri è quotata 1,65 su Planetwin365 e WilliamHill, con Unibet che lo propone a 1,63. Ipotizzare che la Juventus subisca gol per la quarta partita di fila non è così improbabile: nel radar il “Goal”, su Planetwin365 a 2,11 con WilliamHill che lo offre a 2,10 e Unibet a 2,20.

Giocherà in trasferta anche il Milan, impegnato nella gara con il Monza. I rossoneri sono terzi con 52 punti e dopo il successo in Europa League contro il Rennes, continueranno a vincere anche in campionato? La vittoria del Diavolo è quotata a 1,80 su Planetwin365; su Unibet 1,74 e su Betclic 1,79.

Si preannuncia molto divertente, infine, il lunch match di domenica. Alle ore 12,30 si giocherà, infatti, Lazio-Bologna. I biancocelesti, reduci da un successo importantissimo in Champions, sono settimi con 37 punti in Serie A mentre i felsinei hanno 42 punti, gli stessi dell’Atalanta quarta. Che possa essere una gara molto divertente? Da prendere in considerazione la quota dell’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 2,34 con WilliamHill che lo propone a 2,30 e Betclic a 2,41.