Berrettini, ora è finita davvero: non se l’è sentita più

Prosegue il periodo negativo per Matteo Berrettini, altre brutte notizie per il tennista romano: si chiude un altro capitolo della sua vita

E’ una fase davvero complicata della vita e della carriera di Matteo Berrettini. Tennista tra i più talentuosi della sua generazione e uno dei migliori che l’Italia abbia mai espresso, ma entrato in un tunnel negativo del quale non si vede la fine, il romano sta cercando di risollevarsi, ma non è facile.

Un calvario iniziato due anni fa, quando era giunto all’apice del suo successo sportivo. All’inizio del 2022 si era spinto fino alla sesta posizione del ranking ATP e sembrava poter puntare anche più in alto. Invece, da lì sono iniziati i problemi, sotto forma di una lunga serie di infortuni che non gli hanno dato tregua. Se poi nel prosieguo del 2022 era riuscito a ritagliarsi comunque qualche soddisfazione, lo scorso anno è stato davvero negativo in tutto e per tutto.

Berrettini ha finito con il non vedere il campo praticamente mai, raccogliendo sconfitte in serie nelle poche apparizioni, fatta eccezione per Wimbledon, dove era riuscito a giungere fino agli ottavi di finale. Adesso, è lontano dai match ufficiali addirittura dalla fine dell’estate, quando si infortunò alla caviglia nel secondo turno degli US Open. E anche in questo avvio di stagione, tra un problema e l’altro, non è ancora riuscito a tornare in attività.

Il tennista ci ha messo la faccia e qualche giorno fa, in un video postato sui social, ha ringraziato tutti i fan per il sostegno in questo momento per lui così difficile. Aggiungendo che si sta preparando per tornare e che servirà solo un po’ di pazienza. Dovremmo rivederlo all’opera il mese prossimo, in America, dove nel Sunshine Double di Indian Wells e Miami entrerà in gioco usufruendo del ranking protetto. Ma per lui rispetto a un anno fa ci sarà una grossa novità.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, la rottura definitiva: i motivi dell’addio

Lo scorso anno era stato raggiunto in Florida dalla fidanzata Melissa Satta. Ma la storia d’amore con la showgirl sarda si è conclusa di recente. I rumours degli ultimi tempi hanno trovato conferma e dopo la crisi è arrivata la rottura definitiva.

Un addio che secondo i bene informati del gossip era nell’aria. Ma cosa è successo? Secondo il settimanale ‘Oggi’, la separazione sarebbe giunta perché i due non avrebbero trovato una intesa sulle rispettive prospettive di vita. Melissa, a quanto pare, intendeva mettere su famiglia, si sentiva pronta. Invece, Berrettini non se la sarebbe sentita al momento attuale, viste le difficoltà dal punto di vista della carriera. E così, una delle coppie più glam e più discusse degli ultimi tempi si è dissolta.