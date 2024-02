Gigi Riva, l’ufficialità fa commuovere il calcio italiano: lacrime ed emozione

Iniziativa emozionante per ricordare Gigi Riva: arriva l’ufficialità che fa commuovere il calcio italiano

La morte di Gigi Riva, scomparso lo scorso 22 gennaio a causa di un arresto cardiaco mentre era già ricoverato in ospedale, ha scioccato il calcio italiano che ancora oggi piange per la dipartita di una delle sue leggende più importanti.

Rombo di Tuono ha segnato una vera e propria epoca per la nazionale italiana e soprattutto per il Cagliari che grazie al proprio bomber riuscì a conquistare lo scudetto nella stagione 1969-1970. Sebbene sia stato un colpo durissimo per tutta l’Italia, è innegabile che lo sia stato maggiormente per la Sardegna, che ha perso quello che era il proprio eroe che portò lustro a tutta l’isola grazie alle sue gesta in maglia rossoblù.

E proprio la Sardegna non ha intenzione di dimenticare Gigi Riva neanche per un secondo e sono pronte varie iniziative a tale proposito. Nelle scorse settimane si è parlato molto della possibilità di intitolare lo stadio del Cagliari al bomber azzurro, ma ad anticipare i rossoblù ci ha pensato il comune di Laconi che ha deciso di dedicare il nuovo impianto sportivo a Rombo di Tuono.

Uno stadio per Gigi Riva: l’annuncio è emozionante

Come riportato da ‘L’Unione Sarda’, il comune di Laconi ha deciso di omaggiare Gigi Riva intitolandogli il nuovo impianto sportivo per il quale sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Lo stesso comune si sta occupando del rifacimento del terreno di gioco e le operazioni cominceranno a partire dal mese di marzo.

Una volta terminato l’impianto sportivo verrà organizzata un’emozionante cerimonia per intitolarlo a Rombo di Tuono e rendere così omaggio a quello che è stato l’eroe del Cagliari e della Sardegna intera. Un annuncio davvero commovente e che riceve il giusto plauso da parte del calcio italiano in quanto Gigi Riva meritava di ottenere un riconoscimento concreto da parte della terra dove è diventato grande.

E grande è anche la soddisfazione del comune di Laconi che nella delibera firmata dalla giunta fa sapere come questo è il miglior modo per omaggiare il più forte attaccante della nazionale di calcio del dopoguerra e soprattutto colui che ha rappresentato nel corso degli anni la possibilità di riscatto e di dignità per l’intera Sardegna.

Per tutto il popolo sardo, Gigi Riva rappresentava e rappresenta tutt’oggi qualcosa di più di una mera leggenda sportiva. Come scritto dal comune di Laconi nella propria delibera, “Rombo di Tuono” è qualcosa che va oltre il calcio, una leggenda che potremmo quasi definire storica ed è per questo che da quelle parti il suo ricordo vivrà più forte che mai.