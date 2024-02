Verstappen lascia tutti senza parole: tifosi gelati

Le ultime dichiarazioni di Verstappen hanno completamente spiazzato tutti i tifosi del campionissimo olandese

Sta per cominciare una nuova stagione di Formula 1 e gli appassionati non vedono l’ora di assistere ai primi test in Bahrein per capire se quest’anno sarà più competitivo rispetto al 2023. Nello scorso campionato, infatti, il dominio di Max Verstappen è stato a dir poco imbarazzante: 19 successi in 22 gare per il campionissimo olandese, che ha conquistato il suo terzo titolo iridato consecutivo infrangendo record su record.

Anche in questo 2024 il 26enne di Hasselt parte con i favori del pronostico: la RB20, presentata nei giorni scorsi dalla Red Bull, sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi di nuovo come la macchina più veloce del Circus. Tuttavia le ultime vicende che riguardano la scuderia di Milton Keynes pongono qualche dubbio sul clima all’interno del team.

Il caso Horner sta facendo preoccupare molto i fan della Red Bull. Ma oltre alla posizione molto complicata del manager britannico, il team anglo-austriaco deve fare i conti anche con le ultime dichiarazioni di Verstappen che hanno lasciato tutti senza parole, aprendo a possibilità future finora inesplorate.

Addio Verstappen, shock in F1: il campione conferma tutto

Il campione del mondo in carica, in un’intervista concessa al sito ufficiale della Formula 1, ha detto chiaramente di vedere nel suo futuro anche possibili esperienze al di fuori dell’automobilismo. Come sanno bene i fan di Verstappen, il fenomeno olandese coltiva anche molti altri interessi al di fuori delle corse e un domani gradirebbe potersi concentrare maggiormente su questi ambiti.

“Ho altri interessi oltre alla Formula 1“, ha precisato Verstappen, che ha lasciato le porte aperte a un futuro dove potremmo vederlo impegnato in un altro ambito anche completamente diverso da quello attuale. “Chi può dire cosa riserverà il futuro? Forse un giorno mi troverò a competere in un altro ambito. Ho altri interessi oltre alla Formula 1”, ha concluso Verstappen.

In tanti apprezzano questa visione aperta del classe 1997, anche se ovviamente i tifosi della Red Bull si augurano che possa rimanere ancora a lungo con la scuderia di Milton Keynes (ha un contratto fino al 2028, ndr).

Gli appassionati più attenti non sono rimasti troppo stupiti da quanto dichiarato da Verstappen. Il tre volte campione del mondo negli ultimi tempi ha manifestato in varie occasioni il suo disappunto nei confronti di alcune scelte della Formula 1: secondo Verstappen si sta puntando troppo sullo spettacolo a discapito della sicurezza dei piloti.