Champions League, ottavi: Inter in gran forma, con l’Atletico si confermerà? Napoli contro il Barcellona

Tutto pronto per la due giorni di Champions League. Tra martedì e mercoledì sera, Inter e Napoli scenderanno in campo per sostenere i loro impegni europei: previste, infatti, le gare d’andata degli ottavi di finale.

Martedì, alle ore 21, è il turno dell’Inter di Simone Inzaghi, impegnata nella sfida casalinga con l’Atletico Madrid. La Beneamata vuole confermare il trend positivo che la vede vincente da ben otto gare ufficiali di fila. In testa al campionato con un vantaggio considerevole sulla seconda, i nerazzurri possono dedicarsi al meglio a questa fase della Champions.

Gli spagnoli, invece, sono quarti nella Liga: dopo aver perso la sfida con il Siviglia, la squadra di Simeone si è riscattata travolgendo al turno successivo il Las Palmas. L’ultimo ed unico confronto tra le due compagini risale al 2010, in occasione della Supercoppa UEFA: furono i Colchoneros ad imporsi con un secco 2-0.

Chissà che questa volta non possano essere realizzati almeno tre gol in totale: occhi all’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 2,08 mentre su WilliamHill è a 2,05 e su Betclic 2,13. Anche la possibilità che venga realizzato almeno un gol per parte nei 90 minuti di gioco non è da escludere: parliamo di 1,96 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,91 e su Unibet 2. Al netto di ciò, va detto che sono i padroni di casa a partire favoriti. Interessante il “Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 a 4,68 con WilliamHill che lo offre a 4,60 e Betclic a 4,18.

Nella serata di mercoledì si giocherà Napoli-Barcellona. Momento di flessione in atto da diverse settimane per i partenopei: i campioni d’Italia in carica sono abbastanza distanti dal quarto posto in campionato e non riescono a trovare continuità. Le critiche hanno colpito anche il tecnico Mazzarri e c’è chi parla persino di un possibile esonero. I catalani, dopo un momento di forte crisi, hanno cominciato a macinare risultati in Liga, anche sono lontani ben 8 punti dal Real Madrid capolista.

Tra le due squadre si contano quattro precedenti: gli azzurri non hanno mai trionfato, mentre gli spagnoli hanno vinto due volte. L’ultimo scontro diretto si è giocato nel febbraio 2022, in occasione dei 16esimi di finale di Europa League: i blaugrana si imposero per 4-2 al Maradona. Chissà che anche stavolta non possano essere segnati diversi gol: segnaliamo la quota dell’“Over 2,5”, proposto da Planetwin365 a 1,70, da WilliamHill a 1,67 e per Betclic a 1,69.

È interessante notare come Mazzarri non abbia ancora mai perso una partita casalinga in Champions League: per ora, infatti, ha fatto registrare quattro vittorie ed un pareggio. Che possa confermarsi? Su Planetwin365 è allettante il risultato esatto 2-1 in favore del Napoli, a 10,63 volte la posta; su WilliamHill, invece, è a 10 e su Unibet a 8.