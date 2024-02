Hamilton e le Ferrari distrutti: classifica pazzesca

Verstappen e poi il vuoto. La classifica non lascia dubbi: le Ferrari sono indietrissimo e Hamilton non riesce a tenere il passo.

Dopo una stagione 2023 di Formula 1 che è stata davvero spettacolare e avvincente, con sorprese e grandi prestazioni, è pronta a iniziare la stagione 2024, con tante novità e soprattutto grandi aspettative. L’attesa è palpabile, i piloti vogliono provare a mettere in discussione il regno di Max Verstappen, che lo scorso anno ha vinto con relativa facilità.

Con l’inizio della nuova stagione torna anche il Fantasy Game ufficiale di Formula 1, che per chi non lo conoscesse può essere paragonato al più noto Fantacalcio.

Tutto ciò che è accaduto nella scorsa stagione, ovviamente, si riflette anche nelle quotazioni del fantasy game: Verstappen, pilota olandese della Red Bull Racing e campione in carica con ben 19 vittorie su 22 gare disputate è ovviamente il favorito e, di conseguenza, il più costoso nel fantasy game, con un valore di 30 milioni, su un budget totale di 100 disponibili per acquistare due scuderie e cinque piloti.

La vera sorpresa però è il secondo più quotato: Lando Norris, della McLaren, con un valore di 23 milioni. Segue subito dopo Sergio Perez (20.8 milioni). Solo quarto posto, molto deludente, per Lewis Hamilton (19.3 milioni). Queste quotazioni, comunque, confermano l’importanza dei piloti Red Bull e McLaren nel fantasy game.

Grande delusione invece per i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si posizionano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, con valori di 19.1 e 18.5 milioni. Il primo pilota non delle migliori scuderie è ovviamente Fernando Alonso, con un valore di 15.8 milioni.

Formula 1 Fantasy Game, le quotazioni delle scuderie

Tra le scuderie, la più costosa è ovviamente la Red Bull, con un valore di 27.9 milioni. Subito dopo c’è, anche in questo caso senza sorprese, la McLaren (23.2 milioni). Dietro di loro la Mercedes (20.1 milioni) e solo al quarto posto la Ferrari (19.3 milioni).

Uno dei dettagli da notare è che in fondo alla classifica non c’è una sola scuderia: la Haas ha un valore di 6.3 milioni, ma con la stessa quotazione c’è anche la Williams, potenzialmente in grado di sorprendere e quindi una scommessa su cui potrebbe valere la pena puntare.

Ciò che sorprende, ma non più di tanto alla fine considerando le ultime annate, è la quotazione così bassa dei piloti e della scuderia Ferrari. Questa speciale “classifica” riflette ciò che è stato visto nella scorsa stagione, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e tutti i ferraristi si augurano che questo possa essere l’anno giusto.