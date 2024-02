Sinner non si ferma più: c’è già la data per il secondo posto in classifica ATP

Continua il momento magico di Jannik Sinner: l’azzurro ha messo nel mirino il secondo posto della classifica ATP. Ecco quando può raggiungerlo.

L’ATP di Rotterdam è stata una bellissima conferma, dopo il successo agli Australian Open ha confermato il suo momento magico conquistando un altro trofeo importante sotto tutti i punti di vista. Chi pensava che potesse calare mentalmente, una volta trionfato a Melbourne, è rimasto deluso: l’altoatesino ha confermato una solidità mentale propria dei grandi giocatori.

È stato un torneo impegnativo con momenti non semplici ma Sinner non si è mai scomposto e, attraverso il suo gioco, ha portato a casa il risultato. Il classe 2001 è entrato nella stretta cerchia di chi è riuscito a vincere le prime dodici partite dell’anno: prima di lui solo Djokovic (in tre occasioni), Federer e Nadal.

Altra conferma della forza di un ragazzo pronto a riscrivere la storia del tennis italiano. A Rotterdam non solo ha conquistato il torneo, ma si è preso anche la terza posizione nella classifica ATP scavalcando quel Medvedev battuto nella finale degli Australian Open. Un traguardo importante ma non sufficiente per chi vuole essere il migliore di tutti.

Sinner davanti a lui ha solamente Alcaraz e Djokovic: l’obiettivo è raggiungerli e superarli ma bisogna ragionare partita per partita. Lo spagnolo non ha iniziato l’anno nel migliore dei modi. A Melbourne si è dovuto arrendere ai quarti di finale mentre nella semifinale dell’ATP di Buenos Aires è andato incontro ad una sconfitta decisamente inaspettata contro Jarry capace di imporsi due set a zero, 6-7/3-6.

La vittoria dell’azzurro a Rotterdam lo proietta a meno di mille punti dallo spagnolo ma la stagione è ancora lunga e le cose possono cambiare in pochissimo tempo. L’obiettivo di Sinner è piuttosto chiaro: superare Alcaraz e sembrano essere due le possibili date.

Sinner pronto a scavalcare Alcaraz: la data del sorpasso

Come riportato da Oasport, l’azzurro si riposerà nel corso della prossima settimana a differenza di Alcaraz impegnato (da assoluto favorito) nell’ATP di Rio de Janeiro. La prima svolta potrebbe arrivare a Indian Wells e Miami dove lo spagnolo dovrà difendere punti importanti e, proprio per questo, marzo rischia di essere la prima occasione per salire al numero due della classifica mondiale.

La vera chance però potrebbe arrivare in terra spagnola tra fine aprile e inizio maggio con Sinner pronto a dimostrare le proprie qualità anche sul rosso. La scalata al primo posto della classifica mondiale continua.