Bufera Sinner: “Portate rispetto”, scoppia la bufera dopo il successo

E’ scoppiata una vera e propria bufera dopo la vittoria di Sinner all’ATP di Rotterdam: arriva un annuncio

Il 2024 è l’anno di Jannik Sinner: il tennista azzurro sta scrivendo meravigliose pagine nella storia di questo sport regalando immense soddisfazioni ai propri tifosi. Dopo la vittoria del primo slam stagionale, l’Australian Open, è arrivato il successo all’ATP di Rotterdam: in finale l’altoatesino ha avuto la meglio su De Minaur in due set (7-5/6-4).

Sinner, grazie al successo di Rotterdam, è entrato nella ristretta cerchia di quei giocatori capaci di vincere le prime dodici partite dell’anno: prima di lui ci erano riusciti solamente Djokovic, Nadal e Federer e questo porta l’altoatesino nell’Olimpo del tennis. A questo bisogna aggiungere il fatto di aver raggiunto la terza posizione nella classifica ATP.

Risultato storico dal momento che Sinner è l’unico tennista italiano ad aver raggiunto, nell’era Open, un risultato del genere. Prima di lui solamente Pietrangeli era riuscito a spingersi così in alto. Il classe 2001 rappresenta una vera e propria rivoluzione per il tennis italiano e il suo obiettivo è quello di raggiungere il primo posto del ranking ATP: davanti ci sono solamente Alcaraz e Djokovic e già al termine di questa stagione potrebbe verificarsi il sorpasso.

Il prossimo appuntamento di Sinner sarà il master 1000 di Indian Wells dove potrebbe esserci una nuova sfida contro Djokovic: in attesa di rivedere l’azzurro in campo non possiamo non sottolineare la bufera social scoppiata dopo la vittoria del torneo di Rotterdam.

Sinner, polemica dopo Rotterdam: la ricostruzione

Il tennis italiano si sta godendo un momento unico ed era dai tempi di Pietrangeli che non si vivevano determinate emozioni. Proprio l’ex campione italiano, in passato, ha fatto dei paragoni non proprio apprezzati dal pubblico. Dopo la vittoria, e l’ennesimo record, di Sinner è scoppiata una vera e propria bufera social.

Come riportato da ‘Tennisworlditalia’ sono stati fatti dei commenti non carini, sotto al tweet di Bertolucci che sul social X, ha esaltato il successo di Sinner. Il commentatore di Sky Sport ha poi voluto difendere Pietrangeli: “Vi chiedo per favore di portare rispetto. E’ stato un grande campione capace di onorare l’Italia con i suoi successi“.

Paragoni tra Pietrangeli e Sinner hanno poco senso anche perché parliamo di tennisti di epoche diverse. L’unica cosa da fare è godersi un ragazzo giovane, che sta disputando una stagione ad altissimo livello e che non ha nessuna intenzione di fermarsi.