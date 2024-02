Hamilton gelato: lo ha detto Verstappen

Manca pochissimo ormai all’inizio della nuova stagione di Formula 1. Max Verstappen lancia un avvertimento a Lewis Hamilton

Esaurite le presentazioni di tutte le monoposto che gareggeranno nel prossimo Mondiale, è arrivato il momento per team e piloti di Formula 1 di scendere in pista per quella che è da sempre considerata la prova generale in vista dell’inizio ormai prossimo della stagione.

Da mercoledì 21 a venerdì 23 Febbraio è prevista in Bahrain la tre giorni di Test pre stagionali sullo stesso circuito che ospiterà il primo GP del Mondiale, sabato 2 marzo. I Test sul circuito di Sakhir rappresenteranno un momento fondamentale per tutte le Scuderie che potranno verificare l’efficacia o meno del lavoro svolto in fabbrica nei mesi invernali.

Grande attesa per la Ferrari che si presenta al prossimo Mondiale con una monoposto totalmente diversa da quella che ha gareggiato nel 2023. La realizzazione della nuova vettura è passata quasi in secondo piano rispetto all’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025.

Un annuncio improvviso quello arrivato lo scorso 1 Febbraio che pone il campione britannico in una situazione quasi surreale nell’ultima annata con la Mercedes, scuderia con la quale ha vinto sei dei sette Mondiali in carriera.

Hamilton alla Ferrari, Verstappen lo avverte

Gran parte dei protagonisti della Formula 1 hanno commentato quello che è stato definito il trasferimento del secolo nel motorsport. Tra questi anche Max Verstappen.

Il campione del mondo della Red Bull ha definito “cool” l’approdo di Hamilton alla Ferrari team che, anche a detta di Max, Lewis ha sempre sognato in carriera. Lo stesso Verstappen è rimasto stupito dalle tempistiche dell’annuncio che comporteranno inevitabili conseguenze per il collega in Mercedes, soprattutto riguardo la condivisione di informazioni interne al Team.

“Hamilton darà il massimo e cercherà di ottenere vittorie – si legge nelle dichiarazioni di Verstappen riprese da FormulaPassion – ma arriverà il momento in cui Toto Wolff gli dirà che non potrà partecipare a certe riunioni. Funziona così in F1 e i piloti sanno che è normale.”

Tutto come previsto insomma. Da pilota della Ferrari designato, Hamilton non potrà più avere accesso ad alcune informazioni private della Mercedes inerenti progettazione e sviluppo della monoposto. Una pratica comune nel motorsport e piuttosto “preoccupante” soprattuto quando coinvolge profili del reparto tecnico.

Proprio per questo motivo è stato introdotto il periodo di gardening ovvero di un periodo di pausa tra l’accettazione dell’incarico e il passaggio in un nuovo team per ingegneri e progettisti. Hamilton, ovviamente, non ce l’avrà. Tra un anno ci sarà lui al volante della Ferrari in Bahrain.